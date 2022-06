“Me están acribillando por una cosas que no he hecho”: las revelaciones de la mujer que supuestamente causó la separación entre Shakira y Piqué

De acuerdo con varios medios españoles, las razones por la que Shakira decidió finalizar su amorío con Piqué fueron las constantes infidelidades del defensor central, entre la que destaca su aventura amorosa con otra mujer.

Esta joven, quien supuestamente conoció a Piqué durante un evento del FC Barcelona, tendría una relación secreta con el futbolista desde hace varios meses atrás, lo que hizo que Shakira se cansara de este comportamiento y lo abandonara.

De igual forma, durante las últimas horas el programa Socialité reveló que las iniciales de esta misteriosa mujer de 22 años serían “C.M” y que trabajaría como camarera en una de las empresas de las que Piqué es dueño.

Ante estas acusaciones, la mujer señalada de ser la causante de la separación entre Shakira y Gerard Piqué rompió su silencio y envió un comunicado al programa español para aclarar que ella no es la persona que está teniendo una aventura con el jugador de fútbol.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, reveló.

Asimismo, la joven identificada en el programa como “C.M” añadió que la identidad de la mujer con la que Gerard Piqué cometió esta infidelidad pronto saldrá a la luz y se podrá comprobar su inocencia.

“No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”, concluyó.

Luego de que se desmintiera esta información, los presentadores del programa rectificaron e indicaron que las iniciales de esta misteriosa mujer serían “C.C” y confirmaron que incluso fue a ve algunos encuentros del FC Barcelona al Camp Nou.

“Esta chica, la de verdad, es una joven de Barcelona, muy fina y efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado, y según me cuentan esta chica habría ido a verle a más de un partido de fútbol”, revelaron.