“Me estoy preparando para la muerte”: la confesión de Andrés García acerca de su actual estado de salud

Esto fue revelado por el propio actor por medio de su canal de YouTube, en el que explicó que esta condición médica lo ha hecho sentirse extremadamente débil en los últimos meses.

El protagonista de la película “Pedro Navaja” también informó por medio de un video que en la actualidad se siente tan mal como hace 30 años atrás cuando le diagnosticaron leucemia en etapa avanzada.

“Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, como que no me recupero”, dijo en su video.

En la década de los 90, Andrés García logró superar la leucemia en dos años. Sin embargo, sus problemas de salud continuaron luego de una operación de espalda que derivó en que el actor desarrollara sus actuales complicaciones por baja hemoglobina.

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, me pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron en su momento, pero no quise hacer caso, estoy pagando el precio”, confesó.

Durante su video publicado en YouTube, el icónico actor dominicano también desmintió la noticia que se encontraba pidiendo sangre para una transfusión urgente.

Sin embargo, aceptó que sí necesita esta transfusión, pero no se la ha pedido a nadie debido a que “no es tan fácil” como todos creen debido a su tipo de sangre.

“Yo creo que la gente se equivocó, alguien exageró, yo nunca pedí sangre, el médico que me atiende recomienda que me hagan una transfusión porque me he debilitado mucho. Mi sangre es O negativo, no es muy común, entonces hay que comprarla, recolectarla, ahí es donde se equivocó el doctor que me está examinando”, informó el artista de 80 años.

Andrés García, quien no tiene relación cercana con ninguno de sus tres hijos, agradeció a todas las personas que realmente se han preocupado por su estado de salud y su situación actual.

“Que me haga una transfusión, pues la hacemos. Yo creo que de ahí salió que empezaron a pedir sangre. Mucha gente, les agradezco mucho porque me hablaron para donarme sangre y eso, lo cual no es tan fácil, pues aunque sean del mismo tipo debe haber pruebas cruzadas para que no haya un choque entre una y otra”, agregó.

Añadido a su problema de hemoglobina, el actor de 80 años también padece otras condiciones médicas como fibromialgia, osteoartritis y una anemia crónica, las cuales generan que se sienta en todo momento débil y cansado.

“Yo quería ver cómo ando de hemoglobina, que es el problema que yo tengo desde hace treinta años por una cuestión de la médula espinal, de la columna. Yo tengo anemia permanente, de hecho estuve a punto de morirme de una leucemia. Me quedó una deficiencia que mi columna vertebral, como se lastimó, no produce no sé qué cosas que hace que bajen mis glóbulos rojos. Tengo que cuidar eso”, informó Andrés García.

Actualmente, el artista nacido en República Dominicana se encuentra realizando todos los preparativos para afrontar sus últimos momentos de vida, ya que ha confesado en varias ocasiones que la muerte se encuentra cercana a él.

“Me estoy preparando para la muerte porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte. Yo percibo y hablo con ella casi todos los días, le pregunto cómo será el encuentro”, reveló.