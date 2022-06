“Me estoy sintiendo un poco mareada”: el dramático momento en el que Belinda estuvo a punto de desmayarse en pleno concierto

A mitad de su presentación en vivo, la intérprete de Luz sin Gravedad reveló que no se sentía bien y le pidió a sus fans que le dieran un minuto para recuperarse y continuar el show.

“Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario. Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí, y yo me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor”, comentó.

Asimismo, explicó que su malestar, el cual se dio debido a que se le bajó la presión, podría ser producto de un largo vuelo de 15 años e indicó que haría todo lo posible por no fallarle a nadie.

“No me voy a ir. Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes, porque los amo con todo mi corazón”, añadió mientras tomaba agua.

A pesar que se le bajó la presión , @belindapop decidió continuar con su presentación en #MachacaFest cumpliendo con su entrega. pic.twitter.com/Q2DpkSSYi0 — Enrique  (@EnriqueIX) June 26, 2022

Finalmente, Belinda decidió sentarse encima de una de las bocinas y mostró la forma en la que sus manos temblaban debido al malestar que estaba sufriendo.

“No me voy a ir aunque me desmaye y se me baje la presión”, indicó.