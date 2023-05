“Me gusta envejecer”: El mensaje de Harrison Ford en el Festival de Cannes y su despedida de “Indiana Jones”

A sus 80 años y con una carrera llena de éxitos, no tiene ningún problema con su edad y contestó divertido cuando le preguntaron por qué este es el mejor momento para abandonar a Indiana Jones.

Feliz por la aceptación del filme en en Cannes, donde participa fuera de competición -“fue indescriptible”, afirmó- y por la Palma de Oro de honor que le entregó el festival -“es extraordinario ver toda tu vida en un instante”-, el actor estuvo divertido y cómplice con sus compañeros de Indiana Jones y el dial del destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny).

“¡Me gusta envejecer!”, declaró este viernes 19 de mayo Harrison Ford, en Cannes, donde presentó el último Indiana Jones, en el que aparece en unas escenas algo más joven gracias a los efectos especiales.

La estrella de Hollywood encarna por última vez al intrépido aventurero en Indiana Jones y el llamado del destino, el quinto capítulo de la famosa saga.

“No miro atrás diciéndome: me gustaría volver a ser el tipo que era, porque no es así. Me gusta envejecer. ¡Estuvo muy bien ser joven pero, ya está, podría estar muerto, soy viejo!”, bromeó en la rueda de prensa.

Un Harrison Ford claramente satisfecho con una película que ha dirigido James Mangold, en sustitución de Steven Spielberg, que se ocupó de las cuatro anteriores, y que es un compendio de todo lo que es Indiana Jones.

“Quería que fuera una buena película, una película que resumiera los cuatro precedentes, que permitiera que cualquiera recordara ese vigor de juventud, pero quería que el personaje viviera todas las fases de su vida”, explicó Ford.

Han pasado 41 años desde ese 1981 en el que se estrenó En busca del arca perdida (The Raiders of the Lost Ark), la primera entrega de esta saga nacida de la imaginación de George Lucas.

Leyenda del cine de Hollywood, Harrison Ford, quien recibió una Palma de Oro honorífica por sorpresa en el estreno mundial del filme, el jueves 18 de mayo por la noche, no dejará de trabajar, aunque ya no vuelva a encarna a Indy.

El intérprete confirmó que seguiría rodando en las series 1923 (Paramount+) y Shrinking (Apple TV).