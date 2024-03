Ángela Aguilar, como es costumbre en los últimos meses, nuevamente se encuentra dando de qué hablar debido a su vida personal.

En esta ocasión, la intérprete de Qué Agonía se encuentra en el ojo del huracán luego de compartir con sus millones de seguidores el secreto para conservar su figura y mantenerse delgada.

Previo a su presentación en los Premio Lo Nuestro, la hija de Pepe Aguilar mantuvo un encuentro con los medios de comunicación y habló sobre varios temas relacionados a su vida personal y profesional.

Uno de ellos fue su dieta, por lo que Ángela Aguilar reveló ante las cámaras de Mezcalent lo que nunca puede faltar en su servicio de catering cuando se prepara para dar un concierto.

Sorpresivamente, la cantante de 20 años aseguró que uno de los alimentos que más consume y que, según ella, le ayuda a “mantenerse flaca”, son las sopas instantáneas.

“La gente no se imagina que... Dice que soy muy simpática, no; la gente no se imagina que me gusta la Maruchan. La Maruchan… La sopa instantánea. Me fascina y es lo único que pido en mi catering. ¡Me mantiene flaca!”, compartió.

Este peculiar dato sobre su alimentación llamó la atención de sus seguidores, ya que las sopas instantáneas no es una comida que esté vinculada al lujoso estilo de vida que lleva la menor de la dinastía Aguilar.

Sin embargo, otro grupo de personas aseguraron que Ángela Aguilar bromeó sobre su secreto para mantener su figura debido a que este alimento no se caracteriza por sus nutrientes y generalmente contiene altos niveles de grasas y sodio.