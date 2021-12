‘Me rogó que no lo golpeara’; el día que Mike Tyson descubrió a su exesposa con Brad Pitt

También puede leer Brad Pitt perdió toda oportunidad de recuperar la custodia de sus hijos

La anécdota forma parte del libro autobiográfico Undisputed Truth (La Verdad Indiscutida), narrado en primera persona, pero escrita por Larry Sloman.

En una de las varias revelaciones está la del día que Brad Pitt le pidió a Tyson que no lo golpeara por llegar acompañado de su esposa, pero que en aquel momento ya estaban en proceso de divorcio.

Abiertamente Tyson ha contado en diversas entrevistas televisivas que en aquel momento ya estaba en proceso de divorcio, pero seguían teniendo encuentros sexuales y esa vez había ido a su casa para un “rapidito, que puedo decir, yo era joven y la extrañaba”. Pero no llegó a casa Robin, por lo que el exboxeador esperó en el carro y al poco tiempo apareció, agrega la publicación.

Susto

En primera instancia el boxeador se quedó perplejo, pues no se esperaba eso y menos con un galán de Hollywood. “Yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”.

Pero Pitt reaccionó diferente, con miedo y aunque no era lo que Tyson se imaginaba, este reaccionó asustado. “Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que sólo estaban repasando un libreto”, complementó Tyson sobre aquel momento.

“No fue la mejor manera pero ahí lo conocí. Y la verdad es que me pareció un tipo muy amigable. No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, insistió Mike.