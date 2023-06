“Me siento como Shakira”: el polémico mensaje que Anuel AA lanzó tras las recientes indirectas de su ex pareja

Horas después del lanzamiento de este tema, con el cual la artista de 20 años debutó en la industria musical, Anuel AA mostró su descontento en redes sociales de una manera particular.

El intérprete de Hipócrita publicó un polémico mensaje en su cuenta de Instagram en el que se compara con Shakira y asegura sentirse “empoderado” tras su separación con Yailin.

“Me siento como Shakira hoy: Empoderada”, fue el mensaje que el artista nacido en Puerto Rico compartió junto a una fotografía subida de tono.

Además, Anuel también publicó un video en el que aparece cantando la popular BZRP Music Sessions #53, tema en el que Shakira arremete contra Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí.

“Esto es pa´ que te mortifiques, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique”, cantó a todo pulmón.

No obstante, esta no es la primera ocasión en la que Anuel AA es fuertemente criticado en una canción por alguna ex pareja, ya que Karol G se unió a Shakira en el tema TQG para atacar al trapero y a Piqué.