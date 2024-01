“Me siento increíblemente honrado”: Elton John se convierte en artista EGOT tras obtener un premio Emmy

Elton John se unió al selecto grupo de artistas que ha ganado los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo, un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, adquiriendo con ello la categoría EGOT, tras haber ganado su primer Emmy por la transmisión de su concierto de despedida desde el estadio de los Dodgers (Los Ángeles, EE.UU.).

“Me siento increíblemente honrado de haberme unido al increíble y talentoso grupo de ganadores EGOT esta noche. El camino de este trayecto lo he llenado con pasión, dedicación y el inquebrantable apoyo de mis seguidores alrededor del mundo”, afirmó la estrella musical en un comunicado publicado en redes sociales pues no se encontraba presente en la ceremonia.