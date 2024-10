Médico acusado de la muerte de Matthew Perry se declara culpable en Los Ángeles

El doctor Mark Chavez, uno de los cinco acusados por la trágica muerte de la estrella de la popular serie “Friends” en octubre de 2023, podría enfrentar hasta 10 años de cárcel.

Perry, que marcó a una generación con su papel del sarcástico Chandler Bing en “Friends” y quien luchó por años contra adicciones, fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa el año pasado.

La autopsia determinó que murió a causa de “efectos agudos de la ketamina”, una droga controlada que el actor, adicto en recuperación, tomaba como parte de una terapia supervisada.

Chavez, de 54 años, será sentenciado el 2 de abril, decidió la corte este miércoles.

Doctor charged in connection with Matthew Perry’s death is expected to plead guilty https://t.co/nnTyty37PL pic.twitter.com/R0MgS8sZNL

El médico admitió los cargos como parte de un acuerdo con las autoridades a cargo del caso.

Dr. Mark Chavez (dark suit and blue tie, on the left) just departed LA federal court after pleading guilty to helping supply the ketamine that killed “Friends” star Matthew Perry. Story TK pic.twitter.com/vcnLBN8yGt