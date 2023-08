Meghan Markle en Instagram: esta es la millonaria suma de dinero que podría ganar por cada publicación en su nuevo perfil

La nueva cuenta de Instagram ya ha sido creada. El perfil de Markle está bajo el usuario “@meghan” y su foto de perfil es una imagen de peonías rosas. “Sí, es ella. Muy pronto habrá un anuncio. Ella va a volver”, afirmó una fuente cercana al equipo de la duquesa de Sussex.

Hasta el 27 de agosto, aunque el perfil todavía no tiene ninguna publicación ya cuenta con 97 mil seguidores. Entre ellas, la activista Mandana Dayani, quien fue la presidenta de Archewell, la fundación de Enrique y Meghan.

Según el Daily Mail, una fuente dijo que “Todo el mundo en Hollywood habla de que el relanzamiento es inminente. Meghan nunca ha ocultado el hecho de que quiere volver a Instagram”.

La duquesa de Sussex habría anunciado por primera vez que estaba planeando regresar a dicha red social en una entrevista el año pasado, con la escritora Allison P. Davis, cuando mencionó “¿Quiénes saber un secreto? Estoy volviendo a Instagram”.

Cuánto ganaría Meghan por cada publicación

Expertos consultados por el medio británico señalaron que la nueva cuenta de Meghan Markle podría suponer un impulso para sus finanzas. Incluso, señalan que podría ganar aproximadamente un millón de dólares por cada publicación.

“Esperaría que se convirtiera rápidamente en una de las cuentas más seguidas en Instagram. Tienes celebridades como las Kardashian que pueden cobrar US$ 1 millón de dólares o más por una sola publicación promocionando un producto. No hay ninguna razón por la que Meghan no pueda ganar ese tipo de honorarios”, dijo Eric Schiffer, experto en redes sociales.

Sin embargo, el especialista enfatiza que Markle debe tener cuidado con el tipo de marcas que podría promocionar ya que deben coincidir con sus convicciones políticas y sociales. Esto porque todavía es miembro de la realiza británica.

Mientras que Kent Moore, experto en marketing, dirige OneEyedSocial y ha trabajado con actores como Sir Patrick, señaló que la duquesa podría convertirse “instantáneamente” entre los diez influencers mejor pagados del mundo.

“Su estatus es único porque es una celebridad, actriz y realiza. Meghan podría cobrar un millón de dólares por publicación como mínimo. Esa suma aumentaría rápidamente si sus asociaciones logran cobertura y tracción global”, añadió.