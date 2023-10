“Mejor no opino”: el hermano de Rocío Dúrcal crítica fuertemente a Ángela Aguilar por interpretar el clásico “La Gata Bajo la Lluvia”

El estreno mundial de este tema generó una ola de críticas en contra de Ángela Aguilar debido a que, para una gran parte de sus fans, la cantante mexicana “arruinó” esta canción.

A varios meses del lanzamiento de este tema, Arturo Dúrcal, hermano de Rocío, expresó su descontento con la intérprete de 19 años y mostró su desaprobación ante dicho proyecto.

“Mira, la verdad es que mejor no opino, yo creo que no tenía que haberle puesto ni otro título, porque no le hacía falta a la canción, y definitivamente tampoco es que la haya modificado tanto, entonces no viene al caso”, indicó.

Lea también: “Vamos por unos tacos de birria”: la inusual propuesta que Ángela Aguilar recibió para tener una cita con un desconocido

Asimismo, el hermano de Rocío Dúrcal aseguró que ni a Ángela Aguilar debió haberle gustado la nueva versión de este tema, la cual se titula Invítame a un Café.

“Yo no digo que no se pueda interpretar, todo el mundo puede interpretar las canciones de todos los artistas, y de todos los compositores, pero mi opinión es que no le quedó como ella deseaba”, comentó.

Le puede interesar: ¿Traicionó a su amigo? La sorpresiva fotografía de Ángela Aguilar con una de las ex novias de Christian Nodal

No obstante, Arturo reconoció el talento de la menor de la dinastía Aguilar y expresó su admiración ante su creciente carrera musical.

“Es una niña que me cae muy bien, que creo que cada día lo va a hacer mejor”, concluyó.