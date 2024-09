Meryl Streep protagonizaría “The Corrections”, adaptación de la novela de Jonathan Franzen

La productora de televisión estadounidense CBS Studios será la encargada de desarrollar este proyecto, que todavía no tiene fecha de estreno ni una plataforma en línea o red asociada.

El proyecto de CBS supone el segundo intento de adaptación televisiva de la novela de Franzen, después de que HBO filmase en 2012 una prueba piloto protagonizada por Chris Cooper (“Adaptation”) y Dianne Wiest (“Bullets Over Broadway”) que no siguió adelante.

Escrita en 2001, “The Corrections” se centra en una reunión de Navidad en una familia del Medio Oeste cuyo patriarca se encuentra con problemas de salud, y sigue la vida de los padres y sus tres hijos adultos a lo largo de varias décadas.

Streep, de 75 años, interpretaría a la madre de la familia, una mujer obsesionada con la idea de una última celebración antes de que la demencia de su marido empeore.

Meryl Streep to Lead 'The Corrections' Adaptation at CBS Studios https://t.co/V0OJBOXbJZ