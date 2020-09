Metalero argentino que se hizo viral por su parecido con el “Chavo del Ocho” lanza fuerte mensaje

Uno de los primeros memes sobre el parecido del metalero con Chespirito. (Foto: Facebook)

“Quiero aclarar que esta captura me la pasó mi amigo German (…) De esto no puedo decir mucho”, dijo Phil Claudio Gonzáles, “el Chavo del Ocho argentino”, al responder en su cuenta de Facebook a un post falso que aseguraba que el metalero se había quitado la vida.

Gonzáles se dedica a tocar música de metal y se ha vuelto famoso por su parecido a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

Sin embargo, un post reciente aseguraba que el argentino se había suicidado. “El personaje más famoso se acaba de quitar la vida”, decía la publicación.

El metalero desmintió el rumor en su cuenta de Facebook y hasta se lo tomó con cierto humor.

Cuenta que la persona que hizo el primer meme, por su parecido al Chavo, lo llamó para ofrecerle disculpas.

“Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear”, contó.

El post falso de su muerte aseguraba que, después de haber tomado los memes de su parecido con Roberto Gómez Bolaños como un chiste, esto “lo había llevado al límite”, hasta quitarse la vida después de “una serie de excesos”.

“Pero yo soy de acá, de Salame. Tengo familia y amigos acá… Lo pueden comenzar a leer sin ver el final”, bromeó el metalero, refiriéndose al post falso.

“Alguna vez hice una broma… pero lo hice con alguien inalcanzable para cualquiera de nosotros”, agregó, refiriéndose a Gómez Bolaños.