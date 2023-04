Metallica convierte en oro todo lo que toca: La trayectoria, la gira y el nuevo álbum de estudio

Los integrantes de Metallica son unos chicos “relajados” pero rodeados “de una maquinaria impresionante, un equipo de casi un centenar de personas”, recuerda este veterano programador de conciertos francés.

Para su próxima gira, Metallica refuerza ese aspecto comercial, con pases ultraVIP a más de US$7 mil, para ocho personas y dos días de conciertos.

La parte europea empieza en abril, y en España tocarán en julio de 2024, en Madrid.

Lejos quedan los inicios del grupo, con su álbum Kill ‘em all de 1983, un icono del thrash metal.

Todo lo que hacen ahora es grandilocuente.

Metallica se acaba de comprar una fábrica de vinilos, cuyas ventas vuelven a superar a los CD en Estados Unidos.

“Se han convertido en una especie de monstruo del rock”, comenta Luc Frelon, programador de la webradio francesa Fip Metal.

De tocar para melenudos con tatuajes pasaron a integrar carteleras rutilantes, a colaborar con grandes estrellas como Lady Gaga, en conciertos como el que se hizo en homenaje a Freddie Mercury, el cantante de Queen.

Los fundadores de Metallica, James Hetfield, cantante y guitarrista, y Lars Ulrich, batería, a punto de llegar a los sesenta, reconocen que todo cambió en 1991, con el denominado Black Album.

Era su quinta obra, y títulos como Enter sandman y Nothing else matters les abrieron las puertas del público de masas.

Ambos títulos ostentan en torno a mil millones de descargas en Spotify, líder de las plataformas musicales.

El Black Album fue reeditado en 2021, en versión ampliada, con más de 50 títulos, gracias a la colaboración de artistas como Elton John o Juanes.

Master of puppets, canción de 1986, reforzó su popularidad al integrar la banda sonora de la serie televisiva Stranger things.

Su próximo álbum se llama 72 seasons (72 temporadas) y sale el viernes 14 de abril.

Para escucharlo, los críticos musicales tuvieron que dejar el teléfono móvil en el vestuario en la casa discográfica a la que fueron invitados, y firmar un documento de confidencialidad.

Solo artistas de la altura de Adele imponen ese tipo de condiciones.

UK 🇬🇧 & German 🇩🇪 fans!

Come to the ‘72 Seasons’ Pop-Up Stores on Saturday, April 15th. Get strictly limited & exclusive products & merch! First come, first served – while stock last.

London

1 Quaker St, E1 6SZ

11 AM – 7 PM BST

Berlin

Stralauer Allee 3, 10245

10 AM – 6 PM CEST pic.twitter.com/uRniPALMu4

— Metallica (@Metallica) April 11, 2023