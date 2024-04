El 12 de noviembre de 2021, Britney Spears, luego de una larga batalla legal, dejó de estar bajo la tutela de su padre James Spears, a la cual estuvo sometida por 13 años.

No obstante, a más de dos años de esta decisión, el pasado viernes se informó que Britney deberá pagar a su padre US$2 millones por los gastos legales del juicio por su tutela.

Esta decisión causó molestia en la cantante de 42 años, a tal punto de que, a través de sus redes sociales, compartió un revelador mensaje en el que expresa su descontento por la falta de justicia y menciona algunos de los abusos que sufrió por parte de su familia.

“¡Tenía razón sobre el daño a los nervios de mi espalda! ¡Ahora tengo que hacerme acupuntura todos los días de mi vida! ¡Las palabras y pensar demasiado lo empeoran! Si la gente supiera cómo tuve que arrastrarme hasta mi propia puerta una vez…".

"¡Mi familia me lastimó! No ha habido justicia y probablemente nunca la habrá. ¡Las personas que se sentaron y no hicieron absolutamente nada cuando hicieron eso durante cuatro meses la pasan sin problemas!”, confesó Britney.

“La forma en que siempre me educaron fue la de enseñarme la formativa del bien y el mal, ¡pero las dos personas que me criaron con ese método me hicieron daño! ¡Soy tan afortunada de estar aquí! ¡Es gracioso porque hasta el día de hoy no les he dicho cara a cara!”, añadió.

“Envié un mensaje a través de Instagram, pero honestamente creo que no sería tan seguro si alguna vez lo hiciera cara a cara, así que… La niña en mí sabe que serían destruidos y básicamente eso es todo”, concluyó la cantante.

Además, Britney Spears también lamentó que esta decisión haya afectado incluso sus posibles viajes a su casa de Luisiana, ya que asegura que su familia se llevó todo.

“¡Extraño mi casa en Luisiana y desearía poder visitarla, pero se llevaron todo!”, finalizó.