“Mi mayor recuerdo está por llegar… no quiero morir”: La actriz Shannen Doherty revela que el cáncer se ha extendido a los huesos

Durante una entrevista con el programa matutino Good Morning America, de EE. UU., la actriz no pudo contener las lágrimas ni ocultar su angustia en ese momento. “No estoy lista para morir. Tengo mucha vida en mí… Es un trago muy amargo en todos los sentidos. Tengo días en los que me pregunto: ‘¿por qué yo?’, pero después pienso ‘¿quién si no?, ¿quién merece esto? Nadie”, dijo Doherty.

El cáncer de mama se le diagnóstico a principios de 2020, y en febrero de ese año anunció que su padecimiento había regresado, pues ya había batallado antes contra esa enfermedad. Además, sus admiradores se alertaron debido a que la actriz confesó que analizaba preparar videos y cartas de despedida para sus seres queridos.

En junio de 2023, la actriz de 52 años reapareció en redes sociales y compartió una publicación en la que reveló que padece de metástasis en el cerebro. “El 5 de enero, mi TAC mostró metástasis en el cerebro. El 12 de enero se llevó a cabo mi primera sesión de radioterapia. Obviamente, estoy aterrada”, indicó Doherty.

La primera vez que la actriz habló públicamente sobre su diagnóstico de cáncer de mama fue en 2015, durante una entrevista con la revista People. En ese entonces expresó, “Es cierto, en la actualidad estoy en tratamiento”.

El terror a la muerte y la nueva confesión

Shannen Doherty se pronunció nuevamente y el miércoles 29 de noviembre la revista People publicó mensajes de la actriz, luego de que revelara su situación actual sobre su diagnóstico de cáncer en etapa 4 que se ha extendido a los huesos y cómo espera inspirar a otros enfocándose en su futuro.

“No quiero morir”, dijo la actriz en varias ocasiones durante la entrevista con la popular revista.

“Mi mayor recuerdo aún está por llegar… Me levanto y me acuesto agradeciendo a Dios sin pedir demasiado … Todavía no he terminado con la esperanza de cambiar las cosas y mejorar”, afirmó la estrella de 1990 Beverly Hills 90210.