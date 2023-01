“Mi meta era que Guatemala sueñe”: las palabras de Ivana Batchelor tras su participación en Miss Universo 2022

A través de una entrevista que se publicó en la página de Facebook Guatemala Sus Bellezas el pasado 15 de enero, Ivana Batchelor habló a profundidad acerca de su experiencia en Miss Universo.

“Esta experiencia fue increíble, la verdad es que estoy muy orgullosa de cada paso que di y cada decisión que tomé, ya que fueron decisiones que tomé a partir de cómo soy, de las cosas que me gustan y la verdad es que estoy muy satisfecha por el trabajo realizado“, dijo Batchelor.

También aseveró que la competencia fue bastante dura no solo por la cantidad de candidatas, sino porque todas tenían altas posibilidades de ganar Miss Universo.

“Para llegar al top 16 sabíamos que iba a ser muy difícil ya que habían muchas chicas que se merecían estar ahí. Pero, honestamente y como lo comente en varias entrevistas, mi verdadera meta era que Guatemala sueñe, porque yo sé el potencial que tenemos dentro de nuestro país”, prosiguió la guatemalteca.

La entrevista fue transmitida en la página de Guatemala Sus Bellezas, y uno de los comentarios de los internautas a Batchelor era si se sentía triste por no haber estado entre las finalistas del certamen.

“No estoy triste para nada, obviamente el día del concurso lloré un poco cuando no entré al top porque eran muchas emociones, pero en realidad no estoy triste. Yo estoy contenta por lo que logré”, explicó Batchelot.

Con respecto a su regreso a Guatemala, Batchelot aseguró que regresará a su país el próximo martes 17 de enero, y que iba a compartir en sus redes mayor información al respecto.

“Creamos un impacto”

Ivana Batchelor comentó cómo en su estadía en Nueva Orleans, lugar donde se llevó a cabo el certamen, encontró a varios guatemaltecos y personas de otras nacionalidades que la apoyaban y le decían que ella debía haber ganado la competición.

“Eso significa que si creamos un impacto, que si dejamos una marca a pesar de no haber entrado en el top, hicimos algo memorable”, dijo Batchelot.

También señaló que se siente muy satisfecha de haber conectado tanto con el público, y que eso “es mucho mejor que haber entrado a las 16 finalistas“.

“De qué me sirve entrar a un top si la gente no me conoce, no sabe quién soy y qué estoy haciendo. El momento más especial para mi fue el discurso que di con respecto a los esfuerzos que hago para la salud mental”, dijo la guatemalteca.

“Me cambió la vida”

En la parte final de la entrevista Ivana aseguró que su reciente experiencia en Miss Universo “le cambió la vida“,

“Me cambió la vida por completo, porque ya no soy la misma Ivana de antes, ya sé que tengo que ser más cuidadosa con las cosas que hago y sé que puedo lograr muchas cosas más, me ayudaron a ver que mi campaña por la salud mental si tuvo un impacto”, dijo la guatemalteca.