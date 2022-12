Mi pobre angelito, el clásico navideño que hizo brillar a Macaulay Culkin

John Hugles, el productor y guionista, tuvo la genial idea del guion cuando preparaba las vacaciones de sus hijos y en su listado incluyó “no olvidar a ninguno de mis hijos”. Hugles vio a Culkin mientras rodaba Uncle Buck y le pareció que era el niño perfecto.

Sin embargo, el estudio le solicitó que hiera un casting en el cual participaron más de un centenar de niños. Aún así, el productos seguía convencido de que Culkin era a quien quería y fue el elegido. El niño tenía gracia y carisma.

La espontaneidad de Macaulay hizo aportes al filme, como la clásica imagen con sus manos en el rostro en la cual emite un grito parecido al de Edvard Munch. De hecho, en el primer corte de la película había más escenas de la familia en París que de Kevin, pero el niño era tan encantador que terminó sobresaliendo.

La película está disponible en Disney Plus.

Inicio temprano en la actuación

Mack, como lo llaman sus amigos, comenzó a actuar a los cuatro años. Su padre era actor de teatro infantil y fue por mucho tiempo su representante. La mayoría de sus hermanos también ha actuado.

Culkin actuó en una serie de espectáculos como El Cascanueces, del Ballet de la Ciudad de Nueva York y a los ocho años en películas como El cohete de Gibraltar (1988) y Amores compartidos (1989). Fue parte de una compañía de niños que recibió elogiosas críticas por parte de The New Yorker y The New York Times, anota IMDB.

En 1991 llegó Mi chica, en la cual Culkin interpretaba a un chico alérgico a todo, en la cual da su primer beso.

En 1992 llegó la continuación de Mi pobre Angelito: Solo en casa 2: Perdido en Nueva York, otro éxito que recaudó más de 172 millones de dólares en EE.UU.

Por la primera películas sus padres cobraron cien mil dólares, mientras que por la segunda parte fueron cinco millones de dólares.

En 1994, cuando tenía 14 años, protagonizó una serie de películas que fueron un fracaso: El guardián de las palabras, Mano a mano con papá y Niño rico.

Cuando sus padres se separaron, en 1995, iniciaron una batalla legal por la custodia de sus hijos y por la fortuna de Macaulay. Finalmente su madre, Brentrup se quedó con la custodia.

El actor tuvo una relación muy estrecha con Michael Jackson, pero ha aclarado que no sufrió ningún abuso del cantante ni fue testigo de esta situación.

En 2020 anunció en redes sociales sus 40 años y volvió a la industria del entretenimiento con la serie American Horror Story en la temporada Double Future.

Sus parejas

Macaulay se casó en 1998, con 17 años, con la actriz Rachel Miner, pero se separaron en a los dos años.

Luego, tuvo una relación con Mila Cunis, hasta 2010.

Actualmente tiene una relación con Brenda Song, con quien tuvo su primera hija, Dakota Song Culkin.