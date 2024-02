Michael J. Fox es el eterno adolescente de la trilogía Back to the Future, la saga de películas con la que se convirtió en uno de los actores más populares de la segunda mitad de la década de 1980 gracias al personaje de Marty McFly, referente para toda una generación, incluso tres décadas después del estreno de la última de las películas de viajes en el tiempo.

Cuando estaba en la cima de su fama, a Michael J. Fox le fue diagnosticada la enfermedad de Párkinson: tenía 30 años, y su carrera, aunque continuó con notable éxito, como atestiguan varios premios Emmy, Globos de Oro y del Sindicato de Actores, se vio afectada hasta el punto de que desde el año 2000 muchos de sus trabajos han sido como actor de voz.

Aunque el diagnóstico hace tres décadas le acabó llevando al alcoholismo, el actor logró recuperarse entonces gracias a su familia, la actriz Tracy Pollan, y sus cuatro hijos, Sam, Schuyler, Aquinnah y Esmé.

En noviembre de 2020, al presentar su cuarto libro de memorias, No Time Like The Future: An Optimist Considers Mortality, el actor anunció un segundo retiro que podría ser el definitivo, debido a su delicado estado de salud. “Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar 12 horas al día y memorizar siete páginas del guion ha quedado en el pasado”, explicó el canadiense.

“Al menos por ahora entro en un segundo retiro. Eso podría cambiar, porque todo cambia. Pero si esto es el final de mi carrera como actor, que así sea”, apuntó entonces el actor, que desde la década de 1990 se ha convertido en uno de los mayores activistas para reclamar más investigación sobre la enfermedad, implicándose incluso en campañas electorales, pero sobre todo desde su fundación, The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research.

“Mi memoria a corto plazo está destruida. Siempre tuve una gran habilidad real para aprender y memorizar guiones. Sin embargo, en los dos últimos trabajos pasé por situaciones extremas. Tuve grandes dificultades para hacerlo”, confesó el actor canadiense a la revista People.

Michael J. Fox encontró en la escritura su refugio. “Mi manera de tocar la guitarra no es buena. Mi dibujo ya no es bueno, mi baile nunca fue bueno y actuar se está volviendo cada vez más difícil. Así que todo se reduce a escribir. Por suerte, lo disfruto mucho”.

Antes de No Time Like The Future: An Optimist Considers Mortality, publicó Lucky Man: A Memoir (2002); Always Looking Up: The Adventures of an Incurable Optimist (2009) y A Funny Thing Happened on the Way to the Future: Twists and Turns and Lessons Learned (2010).

Dos años antes de la publicación de último libro, le encontraron un tumor en la médula espinal que a punto estuvo de acabar con su característico optimismo. “Definitivamente fue mi momento más oscuro”, confiesa en sus memorias, en las que cuenta que, después de la intervención, pasó por una larga recuperación en la que tuvo que volver a aprender a caminar.

La ovación en los BAFTA 2024

El domingo 18 de febrero se celebró la gala de la 77 edición de los premios BAFTA del cine británico.

La película Oppenheimer, de Christopher Nolan, triunfó con un total de siete galardones, seguida de Poor Things (Pobres criaturas), que se llevó cinco.

La cinta Oppenheimer, se llevó el premio BAFTA a la mejor película, galardón que fue presentado por el actor Michael J. Fox, que llegó al escenario en silla de ruedas debido al Parkinson que padece desde hace años, y recibió una gran ovación.

"Los cinco tienen algo en común: son lo mejor en lo que hacemos”, dijo Fox antes de revelar al ganador.

“No importa quién seas o de dónde seas, las películas pueden unirnos… Hay una razón por la que dicen que las películas son mágicas, porque pueden cambiar tu día, tu perspectiva y, a veces, incluso pueden cambiar tu vida", agregó Fox, quien puso a las celebridades de pie durante la gala de los premios BAFTA en Londres.