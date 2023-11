Michael J. Fox y una fuerte infección por la que casi pierde su mano

La enfermedad de Parkinson empeora con el tiempo. Aunque no hay cura, los tratamientos y los medicamentos pueden reducir los síntomas. Suele afectar a personas mayores, pero también puede darse en las más jóvenes, y suele afectar más a hombres que a mujeres.

En mayo pasado Michael J. Fox dijo lo duro es que vivir con parkinson y asustó a sus admiradores al revelar que siente que no llegará a los 80 años. El 9 de junio pasado cumplió 62 años.

El actor participó en una entrevista con la cadena CBS y reveló que vivir con parkinson se está volviendo “cada vez más duro”.

Fue diagnosticado con parkinson en 1991, cuando tenía 29 años. “Uno no muere de parkinson, muere con parkinson. Sí he estado pensando en la mortalidad y en todo esto. Y no voy a llegar a los 80 años”, añadió.

En 2020 el actor lanzó su libro con algunas de las lecciones que ha aprendido en la vida. No time like the future es el nombre del mismo.

Su vida también ha llegado a un documental llamado STILL: A Michael J. Fox Movie disponible en Apple Tv. desde mayo pasado.

El actor abordó extensamente sus problemas médicos en una entrevista con Town & Country. El medio asegura que el actor tiene suerte de estar vivo, ya que sobrevivió 33 años con una enfermedad degenerativa incurable que mata a la mayoría de los pacientes dentro de los 20 años posteriores al diagnóstico.

La entrevista es parte de una serie que ese medio hace para conocer a grandes filántropos y Fox es uno de ellos. “Nuestra estrella de la portada de noviembre, Michael J. Fox, se mudó a Hollywood a los 17 años y poco después encontró un gran éxito con papeles en Family Ties y Back to the Future… En los últimos 30 años ha pasado de ser una estrella de cine y televisión muy querida y divertida a algo más profundo: un filósofo, un ejemplo de valentía y la figura extremadamente rara en este momento polarizado detrás del cual un país puede unirse. “Es muy complicado”, dice. “He dicho que el Parkinson es un regalo. Es el regalo que se sigue recibiendo, pero que ha cambiado mi vida de muchas maneras positivas”, dice el medio al presentar esta entrevista.

El actor en estos años ha recaudado miles de millones para la investigación de su enfermedad y tiene una fundación. “Cuanto más avanza la enfermedad, más medicamento se necesita para animar los músculos, hasta el punto inevitable en que los efectos secundarios superan los beneficios del medicamento o deja de funcionar por completo. Uno de los peores efectos secundarios de la medicación de Fox es la discinesia (movimientos involuntarios y tics). Entonces, si bien el constante balanceo y carrera puede parecer angustioso para Fox, de hecho es la mejor versión disponible de sí mismo. Regularmente reconoce que ya lleva mucho tiempo en el viaje al que una vez se refirió como la “destrucción gradual de mi yo físico”.

Al compartir sobre las diferentes dificultades que ha pasado también comentó en el entrevista: “…se rompió el otro brazo y el hombro, se rompió el hueso orbital y la mejilla y se rompió la mano. Mi mano se infectó y casi la pierdo”, dijo.

Uno de los mensajes más impactantes de la entrevista es una reflexión: “un día me quedaré sin gasolina”, dice. “Un día simplemente diré: ‘Eso no va a suceder’. No voy a salir hoy. Si eso llega, me lo permitiré. Tengo 62 años. Ciertamente, si falleciera mañana, sería prematuro, pero no sería algo inaudito. Y entonces no, no tengo miedo de eso”.