Michelle Cohn: madre, empresaria y representante de Miss Universo Guatemala

¿Quién es Michelle?

Michelle es una mujer disciplinada, responsable, con muchísima convicción, segura de ella misma, sabe el potencial que tiene y quiere llevarlo a cabo a otro nivel.

¿Qué la motivó a dedicarse a ser modelo profesional?

Empecé a los 16 años, era algo que siempre quise hacer. Siempre pensé que tenía ese competencial para realizarlo, miraba programas de modelos y pasarelas y yo quería y sabía que alguna vez iba a ser parte de ese mundo, por eso a los 16 años fui a una audición de una marca reconocida que tendría su primera pasarela y me eligieron. Ahí es donde realmente empecé a trabajar como modelo, eso me encantó y hoy por hoy me siento como pez en el agua haciéndolo.

¿Cuál ha sido el momento más duro de su carrera como modelo?

Realmente no he pasado momentos tan complicados como modelo, sin embargo, sí me ha pasado que las personas me juzgan mucho por cómo me veo, a veces dicen no parezco guatemalteca, entonces me he llegado a sentir un poco mal porque soy 100% guatemalteca, entonces no sé cómo a veces explicarle a la gente que este es un país multicultural y que no todos nos vemos iguales y eso es lo bonito de la sociedad.

¿Usted no ha sido la única que lo ha pasado, pero como cambiar ese pensamiento?

En la sociedad, no solamente en Guatemala, sino que en el mundo hay mucho racismo, lastimosamente, debemos de conocer el problema que esto causa, tenemos que ser un poquito más conscientes a la hora de criticar a otra persona, sin saber su historia, sin saber su origen, mucha gente cree que yo ni siquiera nací aquí, pero realmente no me conocen no saben la historia que yo tengo, entonces creo que es más que nada investigar un poquito, darle la oportunidad a la gente de conocernos.

¿Qué fue lo que más le gustó de esta competencia?

Bueno, hubo una bonita relación con las 16 competidoras, siempre hay más de alguien que está compitiendo, hay rivalidad, pero esta vez no la sentí (…) todas nos llevamos muy bien, nos apoyamos siempre que podíamos.

¿Cuáles son los desafíos más importantes del concurso y su rol como esposa, madre e hija?

Yo quiero hacer una fusión en la faceta de madre y reina de belleza, pero también quiero que las personas me vean como una mujer real, que no soy inalcanzable, normalmente podemos ver a las modelos o a las reinas de belleza como algo impresionante, pero yo no quiero que me vean así, sino como una mujer real que tengo días malos y días muy buenos. Por ejemplo, hace un rato cuando estaban haciendo la entrevista mi hija estaba llorando porque me extraña, entonces son cosas que pasamos todo el mundo, quiero que me vean como una mujer que está cumpliendo sus sueños y es real.

¿Cuál es la mirada más profunda en un concurso de belleza y qué tan complejo es enfrentarse a los estereotipos?

Antes ganaba la más bella, luego la más bella y la más inteligente, pero ahora tiene que ser bella, inteligente, que tenga una labor social, que sea inspiración para la sociedad, son muchos rubros los que califican y cada vez es un poco más exigente. Tenemos muchos estereotipos, que una reina debe de medir dos metros, que debe ser superdelgada y tener la cinturita y eso también ha cambiado. Siento que todavía estamos metidos en esos estereotipos, a los que las mujeres estamos acostumbradas, pero es parte de lo que yo quiero romper con esto de ser madre. Cuando alguien hace algo sin precedentes va a tener comentarios negativos, pero también muchos positivos, como es mi caso y eso me motiva.

¿Cómo Miss Universo Guatemala, qué huella le gustaría dejar a las futuras generaciones?

Quiero inspirarlos a aspirar, eso es más que nada, que los demás entiendan que una condición de vida, no te define, lo que te define es lo que realizas todos los días para lograr tus sueños. Yo soy un ejemplo de eso y quiero ser ese símbolo de superación no solamente para las mujeres que me ven, sino para todos. Que las personas tengan un sueño y que sí, alguna vez pensaron que no lo podían lograr por alguna razón que me vean y se den cuenta de que sí se puede.