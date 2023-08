“Mil disculpas”: mesero que criticó a Ángela Aguilar y su familia pide perdón en redes sociales

La actitud de Ángela Aguilar y su familia inmediatamente fue criticada en redes sociales, donde un gran grupo de los tacharon de “tacaños” por dejar una suma tan baja como propina.

Sin embargo, tras la polémica causada por esta propina, el mesero que protagonizó esta escena junto a la dinastía Aguilar rompió su silencio y se disculpó por lo sucedido.

“Quiero pedir una disculpa a la familia Aguilar por lo sucedido. Mil disculpas. Por este video perdí mi trabajo en el que llevaba muchos años, entonces quiero pedir perdón”, indicó a través de un video publicado en su cuenta de TikTok.

Además, el mesero pidió a sus seguidores que compartan el video para que sus disculpas puedan llegar hasta Ángela Aguilar y su familia.

“Compartan el video para que llegue a la familia Aguilar y espero que ellos lo vean. Estoy enojado conmigo mismo por lo sucedido, no debió pasar. Como les dije, por ese video perdí mi trabajo y quiero pedir disculpas públicamente”, concluyó.

Este no fue el único video que el polémico mesero publicó en sus redes sociales, ya que horas más tarde agradeció a todas las personas que lo han apoyado a lo largo de este difícil momento en su vida.

“No he estado bien por lo que ha pasado, entonces gracias por su apoyo. Por los mensajes positivos y negativos, ya que la gente opina sin saber nada”, mencionó.

Asimismo, reveló que se encuentra buscando trabajo y recientemente tuvo una entrevista en un restaurante para continuar con su labor como mesero.

“Quiero que me deseen buena suerte. A los lugares que he ido no me han llamado y sigo al pendiente. Hoy tengo una entrevista de trabajo y espero que me lo den”, aseguró.