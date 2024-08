La ceremonia de este año, presentada por Ryan Seacrest, fue la más grande en los 37 años desde que se honró a la primera Leyenda de Disney, según informó la empresa de entretenimiento.

Cyrus se unió a este selecto salón de la fama por haber personificado a Hannah Montana, una joven adolescente aparentemente normal que tenía una doble vida como superestrella.

“Sigo aquí orgullosa de haber sido Hannah Montana”, expresó.

Al recibir este reconocimiento, Miley Cyrus rompió en llanto y agradeció a todas las personas que la han apoyado desde los inicios de su carrera en el mundo de la actuación.

“Este premio está dedicado a Hannah y a todos sus increíbles y leales fans”, añadió la cantante.

Miley Cyrus tears up as she expresses how grateful she is for Hannah Montana and quotes HM song “This Is The Life” #D23 #DisneyLegends pic.twitter.com/zEuKnFOaqC