“Mis pies son mi voz”: Siudy Garrido presentará en Guatemala “Flamenco íntimo”, un espectáculo con pasión y el virtuosismo del zapateo

La artista conversó recientemente con Prensa Libre durante una videoconferencia y dio detalles de Flamenco íntimo, el espectáculo que presentará en el país.

“Tengo muchísima ilusión de ir por primera vez a Guatemala. Con mi compañía llevaremos el espectáculo Flamenco íntimo que es una suite flamenca que hace un recorrido por los palos que para nosotros son estilos musicales más emblemáticos dentro del arte flamenco, pero al mismo tiempo es una presentación alimentada de contemporaneidad, de la mano de lo que es la raíz del flamenco”, dijo Garrido, quien estará apoyada de música original de los maestros José Luis de la Paz y Juan Parrilla.

“Flamenco íntimo es una puesta en escena que lleva ya más de 10 años girando, es uno de mis espectáculos más exitosos que constantemente se renueva y cada año se va alimentando de nuevas ideas, nuevas sensaciones, nuevos colores, y busca irradiar esa intimidad que va evolucionando a través del tiempo”, agregó Garrido.

La renombrada coreógrafa que, con su creatividad, talento y trabajo, ha deslumbrado en escenarios internacionales como Broadway, Disney, Cirque Du Soleil, Latin Grammys, Los Angeles Philharmonic, y The Hollywood Bowl, entre otros, llegará a Guatemala con su compañía y presentará Flamenco íntimo el próximo jueves 7 de diciembre, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a las 20 horas.

El espectáculo en el país mostrará a 10 artistas en escena y contará con el respaldo de la compañía de la artista que se conforma aproximadamente de 15 personas.

“Siempre busco presentar un flamenco vivo y abierto a la contemporaneidad, así como evolucionar con lo que va pasando. Por supuesto manteniendo esa raíz flamenca que es lo que nos apasiona a todos, pero más allá, buscando presentar un espectáculo para todos los amantes del arte en general”, afirmó la artista.

La pasión, trayectoria y trabajo

De acuerdo con la bailaora, coreógrafa y directora artística venezolana, su espectáculo está diseñado para todo público, por lo que invita a que asistan niños, jóvenes y adultos.

“Este show es para que cualquier persona disfrute de la música, del virtuosismo y de los artistas que me acompañan, quienes son la élite del flamenco, así que cualquier persona que le guste la coreografía, el vestuario y las luces va a disfrutar de esta obra”, añadió Garrido.

Según la artista, lo que la define como bailaora es esa musicalidad que hace lucir a través de sus pies. “Para mí, mis pies han sido mi voz a través de los años. Además, toda la composición musical de mi espectáculo es original, es creada para cada uno de ellos donde el zapateo flamenco juega un papel muy importante como un músico más dentro de la banda”, afirmó.

Cuando será la presentación de Siudy Garrido en Guatemala

A través de su compañía, la artista confirmó que el espectáculo Flamenco íntimo lo presentará en Guatemala el próximo jueves 7 de diciembre, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a las 20 horas.

Las entradas se pueden adquirir en TodoTicket.

Localidades

Platea – Q775*

Balcón I – Q600*

Palcos – Q495*

Balcón II – Q335*

* Según TodoTicket, se aplicará un cargo por servicio.

“Mis pies son mi voz y digamos que toda esa euforia y esa pasión se transmite a través de ese virtuosismo del zapateo. Hay momentos muy icónicos dentro del espectáculo, hay uno en particular donde hago un contrapunteo entre la velocidad de mis pies y la velocidad de la flauta y es realmente mágico”, contó Garrido.

“Aprovecho a invitar a toda la gente linda de Guatemala a que no se pierda este 7 de diciembre, nuestro espectáculo Flamenco íntimo. Estaré junto con toda mi compañía de bailarines, de músicos. Además, estaré disfrutando y compartiendo arte a beneficio de una labor tan maravillosa. No se pierdan de una noche mágica y única”, enfatizó la coreógrafa al referirse que este evento no solo celebra la excelencia artística, sino que también contribuye al noble propósito de la Fundación Adentro, que busca visibilizar su labor a través de la promoción de la cultura en el país.

La Fundación Adentro por su parte, motiva a participar en esta experiencia que cautivará los sentidos y que, a la vez, refleja el espíritu de generosidad y solidaridad que define la temporada navideña.