Miss Universo 2019: Sudáfrica se corona en el máximo certamen de belleza

La sudafricana Zozibini Tunzi fue proclamada hoy ganadora de Miss Universo 2019 en la gala que se está celebrando en Atlanta. (Foto Prensa Libre: EFE)

Mientras Madison Anderson (Puerto Rico) y Zozibini Tunzi (Sudáfrica) se miraban a los ojos, Steve Harvey reveló quién sería Miss Universo 2019. Por tercera ocasión, Sudáfrica se llevó la corona.

Entre las tres finalistas que superaron todas las rondas del certamen de belleza, también estuvo Sofía Aragón, representante de México.

Noventa mujeres de diferentes países y territorios participaron en esta ocasión para ser la sucesora de la filipina Catriona Gray, que fue coronada en 2018 como Miss Universo.

La 68 edición de Miss Universo se llevó a cabo en los Tyler Perry Studios de Atlanta (EE.UU.) en una ceremonia que contó con Steve Harvey como presentador.

Empoderamiento de la mujer

En esta edición destacó el empoderamiento de la mujer, sobretodo de las niñas, como tema principal en las respuestas de las participantes.

Las tres finalistas del certamen Sofía Aragón, Miss México; Zozibini Tunzi, Miss Sudáfrica y Madison Anderson, Miss Puerto Rico fueron cuestionadas acerca de qué les gustaría enseñar a las niñas de todo el mundo al ser Miss Universo. Las tres indicaron que buscarían ser inspiración por medio de la autenticidad e imperfección.

Zozibini Tunzi, la ganadora de esta edición, dijo que creció en un mundo en donde muchas niñas veían que mujeres con su aspecto, cabello corto y color de piel oscuro, no eran sinónimo de belleza, por lo que ahora quería que la vieran a ella y se inspiraran. Que su aspecto fuera motivo de orgullo y de lucha.



Sofía Aragón, al representante de México, dijo que es importante enseñarles a las niñas el valor que poseen por ser mujer. “Vemos mucha perfección en redes sociales, pero hay que enseñarles quienes realmente son. Porque ellas no son por cómo se vean, sino por cómo se sienten. Una niña es mucho más que lo que tiene que enseñarle al mundo”, dijo la mexicana.

Además, en el top 20, el derecho de las mujeres y la protección de las niñas fue un tema en común en varios discursos de las integrantes.



Miss República Dominicana dijo que a los siete años aprendió que las niñas eran forzadas a contraer matrimonio, por lo que decidió a apoyar la lucha contra el matrimonio infantil. Por su parte, Miss India envió un mensaje a las niñas de todos los países diciéndoles que busquen sus sueños y que deben creer en ellas mismas para alcanzarlos.

Miss Brasil habló del feminismo indicando que gracias a varias mujeres que apoyaron y defendieron este movimiento en años anteriores, ahora ella goza de varios derechos, lo cual la motiva a seguir apoyando el feminismo alrededor del mundo.

El comentario incómodo hacia Colombia

Steve Harvey, quien por quinto año consecutivo estuvo a cargo de la conducción del certamen, hizo un comentario hacia Colombia que incomodó a varios usuarios en redes sociales. El conductor hizo referencia a su equivocación del año 2015 cuando mencionó a Miss Colombia como ganadora cuando en realidad era Miss Filipinas.

Harvey aseguró que el mundo ya lo había perdonado por su error, incluido Colombia, y expresó que “la gente del cartel está molesta conmigo”. Varios usuarios en redes sociales lo criticaron al indicar que su error no había sido olvidado y que el comentario era de mal gusto.

Además, cuando Gabriela Tafur, Miss Colombia, fue nombrada como integrante del top 10, Harvey le mostró el sobre en donde efectivamente sí aparecía dicho país. “Aquí está escrito, aquí lo tienes”, expresó el norteamericano, a lo que Tafur con una sonrisa le preguntó “¿estás seguro de que leíste bien, o me regreso?” Tafur llegó hasta el top 5 de Miss Universo 2019.

