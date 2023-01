Miss Universo 2022: Las otras ganadoras del concurso de belleza

Aunque esta gala Miss Universo tiene lugar en 2023, la ganadora ostentará el título de Miss Universo 2022, pues el concurso fue postergado para no competir con el Mundial de fútbol de Qatar.

Las representantes de Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Curazao y la República Dominicana pasaron a la final del concurso Miss Universo 2022.

Estas cinco candidatas salieron de un grupo preliminar de 16 semifinalistas, entre las que también estuvieron las candidatas de España, Haití, Australia, Laos, Sudáfrica, Portugal, Canadá, Trinidad y Tobago, Curazao, India y Colombia.

El último grupo grupo fue seleccionado en razón de los puntajes obtenidos durante desfiles en traje de gala y traje de baño y entrevistas individuales con el jurado que se habían realizado anteriormente.

Como primera y segunda finalista fueron escogidas Miss Venezuela Amanda Dudamel y Miss República Dominicana Andreína Martínez, respectivamente. La ganadora y ellas deberán dedicar un año al concurso y mudarse a Tailandia, donde está la sede del concurso a partir de este año.

En redes sociales destacó la participación de Dudamel, la exitosa diseñadora de moda que recibió su título del Instituto Europeo de Diseño de Roma y también se especializó en sostenibilidad de la moda en el London College of Fashion. Ha vivido en ocho países diferentes y esas experiencias le han proporcionado un conocimiento de primera mano de las tendencias actuales en diseño digital y procesos de producción sostenibles.

Como joven empresaria de moda, quiere transmitir su mensaje de conciencia sobre las prácticas de la industria ecológica y la responsabilidad social empresarial a través de su propia marca “Amanda Dudamel”. También se desempeña como directora ejecutiva de Made in Petare, una marca de accesorios que emplea a mujeres artesanas locales que viven en la población urbana de Petare, esta empresa beneficia a la fundación Un Par Por Un Sueño que brinda ropa, alimentos y atención médica a más de 800 niños.

Su proyecto en YouTube Voices Across the Universe (Voces a través del Universo) ha abierto un diálogo con sus compañeras de Miss Universo, convirtiéndolo en un gran éxito entre concursantes y fanáticos por igual. En la gran final expresó una de las frases más impactantes de este concurso “Soy diseñadora de modas por profesión, pero también soy diseñadora de sueños por vocación”, la cual fue ovacionada en el lugar y destacada en redes sociales.

Anna Sueangam-iam, representante de Tailandia, se llevó el premio ImpactWayv, el cual reconoce el liderazgo en Miss Universo 71ª edición.

Ella en la preliminar celebrada el 11 de enero vistió un atuendo hecho principalmente de lengüetas de latas de gaseosa.

Anna se llevó el premio impacto en redes sociales por esta historia, premio que le fue entregado de manos de la dueña del Miss Universo. A través de sus redes sociales, la joven de 24 años, explicó que el vestido fue confeccionado con materiales reciclados y está inspirado en su infancia, porque sus padres eran recolectores de basura y ella permaneció rodeada de materiales y objetos que otras personas desechaban.

Ella nació y se crió en un barrio pobre de Bangkok con su padre. En un esfuerzo por protegerla de un entorno inseguro, su familia la envió a un templo donde creció entre monjas budistas. Aquí sus comidas consistían en restos de comida de los monjes que la mayoría de la gente consideraría un desperdicio. Sin embargo, la ayudó a crecer y sobrevivir a la vida infantil. A Sueangam-iam le gustaría representar a todos los niños de entornos menos privilegiados y amplificar sus voces. Ella usa su voz más grande para colaborar con muchas organizaciones sin fines de lucro para brindarles a los niños acceso a los sistemas educativos.

La guatemalteca con gran apoyo

Ivana Batchelor es la primera quetzalteca en representar al país en Miss Universo. Su calidad humana y preparación la convirtió en una de las reinas de bellezas con más apoyo y resaltó su apoyo a los diseñadores.

Entre sus objetivos está motivar a las personas a reconectarse con su linaje a través de su música, comida y textiles. Le apasiona la importancia de la salud mental y trabaja con jóvenes en muchas escuelas públicas para ayudar a prevenir el suicidio en su país. Habiendo luchado ella misma contra la depresión y los pensamientos suicidas, ve una gran necesidad de que las figuras públicas hablen sobre estos problemas y sean un modelo a seguir para estos temas importantes.

Ella reconoce la necesidad de combatir la desnutrición y brindar igualdad en la educación en su país, por lo que uno de sus mayores sueños es crear una organización sin fines de lucro para brindar alimentos y suministros a las familias necesitadas. Además, le gustaría brindar servicios de tutoría a bajo costo o sin costo y becas educativas para programas de educación de recuperación y universitarios.

Antes del desfile de las semifinalistas, la nueva dueña de la Organización Miss Universo, la multimillonaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip, aseguró que este sábado comenzaba “una nueva etapa del Miss Universo, hecho por mujeres para mujeres” y relató como había “transformado el dolor” de haber sido rechazada como mujer transgénero en éxitos.

Bajo esta nueva administración, el concurso ha acelerado el proceso que llevaba hacia el feminismo y los temas de equidad. Para el Miss Universo número 72 ya se ha revelado que se aceptarán candidatas casadas y con hijos, algo vetado hasta ahora.

