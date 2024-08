El 7 de julio pasado, la organización de Miss Universo Guatemala eligió a la representante del país durante una ceremonia realizada en Antigua Guatemala.

En esa edición, el jurado coronó a Mónica Andrea Aguilar Radford como la nueva reina de Guatemala y elegida para representar al país en la próxima edición de Miss Universo, que se realizará en México durante noviembre próximo.

Durante el certamen, Aguilar Radford obtuvo la corona como reina por parte de Michelle Cohn, Miss Universo Guatemala 2023. Sin embargo, el domingo 25 de agosto, el comité organizador de Miss Universo Guatemala confirmó que el país contará con nueva representante.

“Reconocemos que los cambios inesperados son parte de la vida y, en ocasiones, estos pueden afectar los compromisos adquiridos, incluso en el ámbito de los certámenes de belleza”, fue el texto con el que comenzó un comunicado la organización local.

La información, compartida en las cuentas oficiales en redes del comité organizador de Miss Universo Guatemala, indicó que en estos momentos es cuando la comprensión y el apoyo se vuelven fundamentales.

“Mónica Andrea Aguilar Radford, quien fue coronada como Miss Universe Guatemala 2024 el pasado 7 de julio de 2024, nos ha compartido la maravillosa noticia que pronto se convertirá en madre. Este acontecimiento marca el inicio de una nueva y emocionante etapa en su vida personal, la cual celebramos junto a ella y su familia. Nuestra felicitación extensiva a su familia en formación, auguramos todo el bienestar en este proceso de crecimiento. Estaremos atentos y brindando apoyo en todo momento. No obstante, dadas las particularidades de esta etapa, Andrea no podrá cumplir plenamente con los compromisos y responsabilidades inherentes al cargo”, agregó la organización.

¿Quién representará a Guatemala en Miss Universo 2024?

Desde el domingo 25 de agosto, el comité organizador de Miss Universo Guatemala indicó que el país contará con nueva representante en certámenes internacionales.

“En atención a lo anterior, y siguiendo el orden establecido de calificación en el certamen nacional de belleza, la organización Miss Universe Guatemala se complace en anunciar que Ana Gabriela Villanueva Jolón, primera finalista en la competencia y originaria de Santa Rosa, asume a partir de este momento, el título de Miss Universe Guatemala 2024 y representará a nuestro país en el certamen internacional de Miss Universo, a celebrarse en la Ciudad de México en noviembre próximo”, indicaron los organizadores en un comunicado.

Según la institución, esta es la primera ocasión en 53 años de la historia del certamen nacional, que una mujer originaria de Santa Rosa representará a Guatemala a nivel internacional. “Felicitamos a los santaroseños por esta digna exponente de la belleza guatemalteca ante el universo. Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a Ana Gabriela Villanueva Jolón y le reiteramos nuestro total respaldo durante su preparación y participación en Miss Universo 2024. Brilla una nueva estrella ante el universo.”, concluyó la organización.

¿Quién es Ana Gabriela Villanueva Jolón?

Ana Gabriela Villanueva Jolón, de 22 años, es originaria de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa. Su padre es mexicano y su madre guatemalteca.

Villanueva Jolón es estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y el 25 de agosto se convirtió en la nueva Miss Universo Guatemala 2024. Además, representará al país en la 73 edición de Miss Universo, certamen de belleza internacional que se realizará en noviembre próximo en la Ciudad de México.

"El universo y Dios me han dado una oportunidad y acá estoy, para llamarme ahora Guatemala”, escribió Villanueva Jolón en sus perfiles de redes sociales, tras conocer la noticia.

En otra de sus publicaciones, la nueva Miss Guatemala agradeció el apoyo de las personas que la apoyan constantemente.

“Dios me ha bendecido de manera extraordinaria toda mi vida, pero sin duda, la mejor prueba de ello son las personas que me rodean, mi familia, la luz de mi vida. Las personas que, sin duda alguna, me enseñaron los valores y principios que tengo”, indicó Villanueva Jolón en una publicación en la que incluyó dos fotografías familiares.

Fases de Miss Universo 2024

La 73 edición de Miss Universo se llevará a cabo en la Arena CDMX, en la Ciudad de México y se dividirá en dos fases.

El jueves 14 de noviembre se realizará la fase preliminar

La Gran Final se realizará el sábado 16 de noviembre.

“La historia está a punto de ser reescrita. El momento que todos hemos estado esperando está a la vuelta de la esquina”, indicó la organización.