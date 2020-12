Monopoly lanza la edición Metallica World Tour (cuál es su costo y cómo se adquiere)

Monopoly lanza la edición Metallica World Tour. (Foto Prensa Libre: Metallica.com)

Metallica es una banda que ha recorrido el mundo en innumerables ocasiones y en esta ocasión traslada toda esa experiencia a Monopoly, el popular juego de mesa. Aunque anteriormente habían trabajado con Monopoly en un juego con la marca de una banda, esta nueva y segunda edición propone un período diferente que incluye parte de una de sus exitosas giras.

“Esta vez estamos celebrando la vida en la carretera, incluido el año 2013 que rompió el récord mundial, lleno de Whiplash, cuando Metallica se convirtió en la primera y única banda en actuar en los siete continentes. Gira alrededor del mundo con tu ficha coleccionable a algunas de las ciudades favoritas de la banda en América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, Australia y África. ¡Incluso te encontrarás atrapado bajo el hielo en la Antártida!”, publicó Metallica en su sitio web oficial.

Descripción del juego

Compre una propiedad con sus Metalli-bucks, adquiera todas las ciudades en un continente y agregue arenas y estadios para aumentar su valor, indica en primera instancia Monopoly Metallica World Tour.

El popular juego de mesa también brinda varias sugerencias. “Aterrice en uno de los espacios de “Carpe Diem” o “Shortest Straw” y sea recompensado con palos, picos y pases de serpiente, o multado con tarifas de estacionamiento y reparación de escenario. ¡Viaja por el mundo, al estilo Metallica, mientras construyes tu imperio inmobiliario!”.

¿Dónde comprar el Monopoly edición Metallica World Tour?

La edición de este juego de mesa se puede adquirir en Metallica.com a un costo de US$39.99. Las fichas de jugador incluyen a Lady Justice, Death Magnetic ataúd, Ride the Lightning, silla eléctrica, Master of Puppets Cross, inodoro Metal Up Your Ass y Scary Guy.