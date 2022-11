Morgan Freeman sorprendió con su discurso en la inauguración del Mundial Qatar 2022

El aparecimiento de Freeman se ha hecho viralen redes sociales. Durante el diálogo se habló de la igualdad y el respeto mientras hablaba con al-Muftah, un joven con discapacidad. Uno de los momentos que marcaron fue cuando chocaron sus puños en señal de amistad.

Ghanim Al-Muftah nació el 5 de mayo de 2002. Nació con una condición rara conocida como Síndrome de Regresión Caudal (SDC).

Sin embargo, en lugar de permitir que la condición atrofie su vida, ha aprendido a superar los obstáculos con positividad y liderazgo, esto es lo que lo convierte en un personaje excepcional e inspirador. Actualmente está cursando su título universitario, especializándose en ciencias políticas con el objetivo general de convertirse en diplomático. A pesar de su discapacidad, a Ghanim le gusta participar en deportes extremos como el buceo, el monopatín y la escalada en roc

If I was to imagine God's voice,

I'll say it's Morgan Freeman https://t.co/27Cko1DH0Y

— Øzãï (@AkujuobiKelech2) November 20, 2022