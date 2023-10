Muere a los 83 años Burt Young, el actor estadounidense y compañero de “Rocky”

Sylvester Stallone, quien encarnó a “Rocky” en la icónica franquicia de Hollywood, elogió el miércoles 18 de octubre a su “querido amigo” Young como artista y “hombre increíble”.

“Yo y el mundo te extrañaremos mucho… QEPD”, escribió Stallone en su cuenta de Instagram.

Nacido en el distrito de Queens, en Nueva York, Young estuvo un corto tiempo activo como boxeador profesional antes de lanzarse a la actuación y desarrollar una prolífica carrera que abarcó más de medio siglo.

Después de varios papeles pequeños en televisión y cine, incluido uno en Chinatown de Roman Polanski, Young fue elegido para interpretar al valiente compañero Paulie en el drama de 1976 Rocky, escrito por Stallone y dirigido por John G. Avildsen.

Además del éxito de taquilla de la película, Young recibió una nominación al Premio de la Academia en 1977 en la categoría de mejor actor de reparto.

Carl Weathers, quien interpretó por su parte a Apollo Creed, el oponente convertido finalmente en entrenador de Rocky Balboa en la serie fílmica, resaltó en la red X que Young era “un alma hermosa y talentosa”.

RIP, Burt Young! A beautiful and talented soul. He was such an integral part of the Rocky family. “You want the bird? Go get the bird.” Paulie will be with us forever! #BePeace

— Carl Weathers (@TheCarlWeathers) October 19, 2023