Donald Sutherland, el ecléctico actor conocido por sus papeles en Los doce del patíbulo y Los juegos del hambre, murió a los 88 años, anunció el jueves 20 de junio su hijo Kiefer Sutherland.

"Con el corazón encogido anuncio la muerte de mi padre", escribió Kiefer, también actor, en la red social X.

En una carrera de más de 50 años y unas 200 películas, Sutherland se consagró como un actor camaleónico, capaz de encarnar a grandes villanos, antihéroes y personajes románticos.

Gigante de 1.93 metros, era uno de los actores canadienses más famosos fuera de su país y recibió un Oscar honorífico en 2017.

"Nunca le intimidó un papel, fuera bueno, malo o feo", lo describió su hijo. "Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, y no se puede pedir nada más. Una vida bien vivida", añadió.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT