Muere a los 88 años Ian Holm, actor en “El señor de los anillos” y “Alien”

Nominado para el Óscar por su actuación en 1981 en la película Carrozas de fuego, Holm figuró en una serie de grandes éxitos internacionales, como Alien, La locura del Rey Jorge y El aviador.

Holm sufría una enfermedad relacionada con el Parkinson, indicó la agencia en el comunicado.

“Con gran pena podemos confirmar que el actor Sir Ian Holm (CBE, galardonado con la Orden del Imperio británico), falleció esta mañana a la edad de 88”, agregó el comunicado. “Murió en paz en el hospital rodeado por su familia y personal médico”, añadió.

La actriz estadounidense Mia Farrow encabezó a un grupo de estrellas que lamentó su muerte y dijo que era un “brillante infalible”.

“Estaba entre los gigantes del teatro”, señaló Farrow, quien actuó con Holm en el Royal Shakespeare Company (RSC).

“El gran Ian Holm murió. Maravilloso actor y es una pena que se fue. Adiós, usted hizo un gran trabajo”, escribió en Twitter el actor cómico británico Eddie Izzard.

