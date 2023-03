Muere Chabelo: las canciones con las que se recordará al “amigo de todos los niños”

Además, en redes sociales los seguidores del actor recordaron momentos que harán inolvidable a Xavier López Chabelo. Ya que además de su programa En familia con Chabelo, con el que se ganó el corazón de las familias latinoamericanas, el artista participó en más de una treintena de películas, produjo obras de teatro y compuso canciones para los más pequeños.

“Yo empecé a amar a Chabelo cuando me di cuenta de que el personaje le gustaba a los niños. Comencé a disfrutar a Chabelo porque creo que la niñez es la mejor época en la vida de un ser humano, es fascinante para el niño y para el entorno que le rodea. Donde hay un niño hay un ser bello, honesto y maravilloso”, dijo en una entrevista en el 2001 para la Revista Pantalla.

Durante su carrera, Chabelo grabó más de 30 discos infantiles. Por ello, se enlistan las canciones más famosas del artista y con las cuales será recordado en Latinoamérica.

Garabato colorado

En esta canción Chabelo narra anécdotas que suceden en la infancia durante la época de la escuela. “En el patio grande está la bandera. Le canté bien fuerte para que me oyera. Mi maestra me dio un beso en la salida porque hice los palitos parejitos y me puso un garabato colorado que parece que le gusta a mis papitos”, dice la canción que fue interpretada en el programa En familia con Chabelo.

Mamacita, ¿En dónde está Santa Claus?”

En un ambiente navideño, Chabelo habla sobre la ilusión y esperanza que tienen los niños mientras esperan a Santa Claus. “Yo sé que debo estar dormido, pero así no lo puedo ver. Mejor ábrele la ventana para que él pueda entrar”, cantaba el actor con su icónica voz de niño.

El reino al revés

Uno de los clásicos de 1990 de Chabelo es El reino al revés, canción en la que Chabelo hablaba de la imaginación de los niños ya que solo ellos pueden crear mundos donde los animales vuelan y se convierten en estrellas. La canción fue lanzada en 1963 por la artista María Elena Walsh.

Vale la pena

La canción del compositor y cantante Armando Manzanero fue interpretada por Chabelo en el último programa. La letra habla de los momentos difíciles de la vida, pero invita a disfrutar lo que ofrece el mundo. “Vale la pena vivir, nuestro sendero seguir”, es una de las frases icónicas de la canción.

Si los niños gobernaran el mundo

El “amigo de todos los niños” interpretaba canciones con mensajes positivos que apoyaban la imaginación y nobleza que se tiene en los primeros años de vida. Con esa canción hizo una reflexión acerca de la violencia en el mundo y cómo podría terminar si los niños fueran gobernantes.