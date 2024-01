Muere Christian Oliver: accidente aéreo en el Caribe se cobra la vida de actor alemán y de sus hijas

La Real Fuerza de Policía de San Vicente y Las Granadinas confirmó la pérdida de cuatro vidas, incluyendo la del piloto Robert Sachs. Pescadores, buzos y la Guardia Costera respondieron al incidente, recuperando los cuerpos en el lugar del accidente. Las circunstancias exactas del percance aún están bajo investigación.

Christian Oliver, tenía una extensa carrera en la industria del entretenimiento con participación en unos 60 programas de televisión y películas. Su carrera incluyó trabajos en producciones como The Good German y Indiana Jones and the Dial of Destiny.

A lo largo de su carrera, Oliver también desempeñó roles en la serie de televisión Saved by the Bell: The New Class y Alerta Cobra.

El actor alemán dejó su huella en Hollywood y más allá, siendo reconocido por su versatilidad en distintos géneros. Su reciente proyecto, la película Forever Hold Your Peace, se encuentra en postproducción.

El director de esta última película, Nick Lyon, lamentó la pérdida de Oliver y le rindió homenaje en redes sociales, recordando su colaboración y destacando su calidad como actor y amigo. Oliver, quien compartió su última foto en Instagram días antes del accidente, expresó su entusiasmo por el nuevo año y su amor por la comunidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nick Lyon (@nicklyondirector)

La comunidad cinematográfica y los fanáticos lamentan la pérdida de Christian Oliver y sus hijas, recordando su contribución al mundo del entretenimiento y expresando condolencias a sus seres queridos. La investigación sobre las causas del accidente continúa, mientras la industria se despide de un talento que dejó una marca indeleble en la pantalla grande y pequeña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bai Ling 白灵 白靈 (@iambailing)

so sad to hear about #ChristianOliver. he’s in one of my favorite movies The Babysitters Club 💗 pic.twitter.com/vvFP7FB3YC — alyssa 🫶🏼 ✨ (Taylor’s Version) (@Foolish1Alyssa) January 6, 2024

CHRISTIAN OLIVER DE ALERTE COBRA EST MORT J’SUIS DÉVASTÉ BORDEL MON ENFANCE 💔 pic.twitter.com/Y1euPBCWqt — Tristan 🏎 (@TristanTap_inF1) January 6, 2024