Ha trascendido la muerte del actor Cole Brings Plenty, de 27 años aunque todavía no se tienen detalles de las causas de su muerte, según han informado las autoridades de Wyoming, Kansas.

Infobae describió que descubrimiento del cuerpo fueen una zona boscosa, alejada de un vehículo abandonado aproximadamente a las 11.45 horas del viernes.

El artista ha sido conocido por su participación en la serie Yellowstone, dirigida por Kevin Costner y ambientada en los ranchos de Montana.

El actor estaba desaparecido desde el pasado domingo, cuando la policía acudió a un apartamento en el que una mujer pedía ayuda a gritos.

En esa oportunidad se acuso al actor de robo con agravantes, agresión doméstica y restricción criminal. Después de este episodio desapareció.

Medios internacionales han destacado que no asistió a una audición. Cole Brings Plenty apareció en dos episodios de la primera temporada de "1923", una serie de Paramount + protagonizada por Harrison Ford que es una precuela del éxito de Paramount Network Yellowstone.

El actor participó también en las producciones Into the Wild Frontier y The Tall Tales of Jim Bridger.