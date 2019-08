Muere el historiador y folclorista Celso Lara

Celso Lara Figueroa murió a las 71 años en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Este jueves 29 de agosto murió el reconocido historiador Celso Lara Figueroa, investigador de la cultura popular guatemalteca que nació en la ciudad de Guatemala en 1948.

Según informaciones de personas allegadas a la familia, el historiador fue atendido en el Hospital San Sebastián por un paro cardiaco, lugar donde falleció.

Walda Echeverría de Lara, esposa del historiador, confirmó su muerte y dijo a Prensa Libre: “Es un día trágico y una gran pérdida, no solo familiar sino para todo el país”.

Celso Lara será velado en Capillas Señoriales, zona 9.

Durante su carrera, Lara investigó la riqueza cultural del país y publicó más de 400 trabajos, incluidos libros como Por los viejos barrios de la ciudad de Guatemala y Viejas leyendas de Guatemala vueltas a contar.

También se le reconoce como el fundador de la carrera de Antropología en la Universidad de San Carlos (Usac)

Según una de sus investigaciones, Lara explicaba que los nombres de los barrios y calles del Centro Histórico fueron designados según el recuerdo que las personas tenían de ellos.

Lara trabajó durante una buena parte de su vida académica en el Centro de Estudios Folklóricos (Cefol) de la Usac, del cual fue director en dos ocasiones, de 1982 a 1985 y de 1999 al 2013.

Pese a que el Cefol era su vida, tuvo que jubilarse en el 2013 al cumplir 65 años, debido a que esto establece la Ley de Clases pasivas Civiles del Estado.

Para entonces, Lara dijo en una entrevista a Prensa Libre: “Eso me causó una gran conmoción, pero poco a poco la he ido superando. No dejaré que la vida se termine por esta cuestión. Finalmente lo veo todo como una nueva forma de empezar. Ya empecé a hacer nuevos contactos, a trabajar con amigos y personas que me animan, lo que me permite salir adelante”.

