Muere Isabel Ruiz, una destacada artista visual guatemalteca

Isabel Ruiz fue una de las grandes leyendas del arte plástico guatemalteco. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ruiz padecía fibrosis pulmonar y con su deceso, el arte nacional está de luto.

Para la artista guatemalteca, los temas del país no le fueron ajenos y encontró en el arte gráfico su forma de expresión.

Río Negro, Historia sitiada, Matemática sustractiva fueron algunas de sus obras en las que su mensaje fue contundente: denunciar las atrocidades que pasaron en el país.

El libro que publicó en Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, en 2018, la describe como “pintora y grabadora destacada, activa colaboradora en labores sociales, maestra de artistas más jóvenes, Isabel Ruiz es una de las voces femeninas más potentes de su generación”.

Su primera escuela

Comenzó a estudiar arte en 1968, en la Universidad Popular. Allí conoció a destacados artistas. Dentro de sus maestros figuran Rodolfo Galeotti Torres, con quien recibió escultura.

Desde esos primeros años el grabado fue una de sus técnicas de expresión. Con su arte denunció la desaparición del poeta Roberto Obregón, amigo cercado de ella y de su esposo, el poeta Francisco Morales Santos.

Al ver cómo los artesanos trabajaban las jícaras de Rabinal, Isabel Ruiz las asoció con el grabado. En la Colección Pensamiento explicó: “Vi que, de una jícara embadurnada de negro, de pronto, con una cuchilla corriente, sacaban la luz; era fantástico ver cómo gradualmente cada luz se convertía en un pájaro. Era como hacer que escaparan los pensamientos, como lograr sacarlos de la oscuridad en la que uno se mantiene y volverlos imagen. Yo me decía ‘el mundo es esto, la luz que viene de la oscuridad’. Por eso me enamoré tanto del grabado”.

Imaginaria

Después de su regreso de una beca en Costa Rica, Ruiz comenzó a trabajar grabado en el taller de Moisés Barrios. Enviaron sus trabajos a varias partes de mundo.

A ese taller también comenzó a llegar el fotógrafo Luis González Palma. De esta amistad surgió el grupo Imaginaria.

Imaginaria hizo época. También formaron parte de este grupo Pablo Swezey y César Barrios. Expusieron en galerías y museos de varios países.

El libro del Museo de Arte Moderno refiere a Imaginaria de la siguiente manera: “Este grupo que comenzó con un objetivo comercial, según el propio Moisés Barrios, luego por sus actividades pasó a ser una puerta a la postmodernidad. La seriedad de su formación teórica y la profundización en sus temas los llevó a ocupar un lugar destacado de la plástica guatemalteca”.

Luis González Palma dijo lo siguiente: “Isabel siempre ha sido una mujer de una enorme fortaleza y arrolladora energía. Nunca se calla nada, ella es como su obra, ahí no se esconde nada, la vida se vomita. Siempre fue muy crítica hacia su obra y hacia las obras de los otros”.

Instalaciones

“Su obra cada vez fue apropiándose de un modo de hacer más contemporáneo, desde la pintura y el grabado hasta las instalaciones y las ilustraciones para libros. Conocida por su inquietud en cuanto a los diversos lenguajes de la expresión artística, ha participado en proyectos para cine y danza contemporánea”, afirma el libro del Museo de Arte Moderno.

En la Colección Pensamiento Ruiz dijo: “Siempre he sentido que no estoy sola, sino que hay una gran colectividad. Cuando tengo miedo pienso que ese temor no es solo mío, sino de mucha gente”.

Datos sobre su vida

Ruiz nació en Guatemala el 22 de abril de 1945.

Estudió arte en la Universidad Popular de Guatemala, de 1964 a 1968.

Estudió grabado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en 1968.

En 1977 obtuvo el título de Maestra de Arte Especializada en Artes Plásticas.

En 1978 estudió xilografía en el Centro Regional de Artes Gráficas, Universidad de Costa Rica, San José de Costa Rica, beca de la Organización de Estados Americanos.

Ha hecho por lo menos 22 exposiciones individuales, algunas de estas son Historia sitiada, que presentó en Guatemala, Venezuela, Dinamarca y Costa Rica; Río Negro, unas de sus series emblemáticas.

El 1 de diciembre de 2017 recibió el Premio Carlos Mérida, que otorga el Ministerio de Cultura y Deportes.

Primer Premio de grabado en la V Bienal de Arte Paiz (1988).

Primer premio de grabado en el Certamen Permanente Centroamericano 15 de Septiembre (1985).

Contenido relacionado:

> Así reconocieron la obra de la artista Isabel Ruiz

> El historiador y folclorista Celso Lara dejó un legado cultural

> Así fue la obra de Raymundo Coy, uno de los legendarios actores del teatro guatemalteco