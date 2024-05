“El 24 de mayo a las 7.50 de la mañana, Kabo-chan cayó en un sueño profundo. Anoche, como siempre, comió y bebió mucho. Desde la ventana por donde entraba una luz cálida mientras los pájaros cantaban en el exterior en una hermosa mañana, mientras era acariciada por mí, falleció silenciosamente como si durmiera“, relató Sato a modo de poema en su blog ‘Paseando con Kabo-chan’.

La perra, mundialmente conocida por la imagen extraída de una fotografía cuya cómica pose la catapultó a la fama, tenía 19 años.

Kabo-chan es el diminutivo en japonés de Kabosu.

Sato agradeció a todos los que mostraron su cariño por la perra durante todos estos años y escribió tras su fallecimiento: “Creo que Kabo-chan era el perro más feliz del mundo. Y yo era la dueña más feliz del mundo“.

Este domingo, 26 de mayo, está prevista la celebración de una fiesta de despedida en la ciudad de Narita, al noreste de Tokio.

Nacida el 2 de noviembre de 2005, Kabosu estaba a punto de ser sacrificada cuando fue adoptada por una organización de bienestar animal. Tenía unos 3 años cuando Sato se convirtió en su dueña.

Kabosu, the internet-famous dog behind the iconic "Doge" meme has died, according to an announcement shared Friday on the canine's official Instagram account, run by her owner Atsuko Sato. https://t.co/zCssYGvsGF pic.twitter.com/CHdNGgiA9w