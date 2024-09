Maggie Smith: La actriz que triunfó hasta su madurez, sus dos Óscar y famosa por “Harry Potter” y la serie “Downton Abbey”

Maggie Smith, fallecida este viernes 27 de septiembre en un hospital de Londres a los 89 años, fue una actriz británica de implacable mirada y lengua afilada, que halló una renovada fama en su madurez y será muy recordada por sus papeles como la profesora Minerva McGonagall en Harry Potter o la condesa Violet Crowley en Downton Abbey.

Smith también será recordada por una carrera estuvo marcada por la diversidad de roles y géneros que le permitieron demostrar su talento.

Margaret Natalie Smith nació el 28 de diciembre de 1934 en Ilford (este de Londres) y, pese a no tener antecedentes artísticos en la familia, empezó a labrarse una carrera como actriz tras formarse en la Sociedad de Arte Dramático de la universidad inglesa de Oxford.

Durante sus más de sesenta años de carrera, desarrolló a la perfección el arte de escenificar la elegancia, la frialdad y la soberbia inglesa y destacó por sus interpretaciones humorísticas de mujeres excéntricas y controladoras.

Los Óscar y otros premios

Smith ganó los Óscar a mejor actriz por su intervención por Los mejores años de Miss Brodie (1969) y a la mejor actriz de reparto por California suite (1978).

Su carrera estuvo marcada por la diversidad de roles y géneros, desde la madre superiora en Cambio de Hábito, Sister Act: Una monja de cuidado (1992), junto a Whoopi Goldberg, la profesora de magia en la saga de Harry Potter, pasando por una mujer neurótica en Una habitación con vistas (1986) o una anciana sin hogar en The lady in the van (2015).

La actriz, que participó en más de 50 películas, obtuvo 58 premios y 157 nominaciones, entre ellas seis a los Óscar, en su larga carrera.

En su prolífico palmarés, Smith cuenta también con tres Globos de oro y siete premios BAFTA, incluido uno especial a su carrera, el mayor honor que otorga la Academia británica de cine y televisión.

En la década de 1950 debutó sobre las tablas en el Real Teatro Nacional británico con Noche de Reyes de Shakespeare y dio el salto a la gran pantalla con la película Ningún sitio a donde ir (1958) por la que obtuvo un premio BAFTA como mejor artista revelación.

Considerada un tesoro nacional en el Reino Unido, fue de las pocas actrices británicas que supo dar también el salto al otro lado del Atlántico y cosechó triunfos tanto en Broadway como en Hollywood, entre los que destacan su actuación de excéntrica profesora Jean Brodie en la Plenitud de la señorita Brodie, que le valió su primera estatuilla dorada en 1970.

Fallece la actriz británica Maggie Smith, ganadora de dos Óscar, a los 89 años. (Foto Prensa Libre: AFP)

Maggie Smith protagonizó su etapa profesional más activa en las décadas de 1960 y 1970 y se convirtió en una de las actrices británicas con mayor proyección gracias a aclamadas interpretaciones en películas como Mujeres en Venecia (1967), Viajes con mi tía (1972) y California Suite por la que logró su segundo Óscar como actriz de reparto y el Globo de Oro en 1979.

Durante la década de 1970, Smith se convirtió en fija del Real Teatro Nacional londinense y encarnó a Desdémona en Otelo o incursionó en el teatro de Ibsen con la versión de Hedda Gabler dirigida por el sueco Ingmar Bergman, además de mostrar su vis cómica en la versión que el director italiano Franco Zefirelli hizo del clásico de Shakespeare 'Mucho ruido y pocas nueces.

Con Zefirelli trabajó también en Té con Mussolini (1999), que le supuso otro BAFTA.

Maggie Smith, que fue nombrada en 1989 Dama de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, era doctora honoris causa de Literatura por las Universidades de St. Andrew's y Oxford.

En lo personal, la intérprete británica estuvo casada con el actor Robert Stephens, padre de sus dos hijos -los también actores Christopher y Toby- y del que se divorció en 1974; además de con el guionista Beverley Cross, su segundo marido, con el que se casó en 1975 y del que enviudó en 1998.

Con 67 años le llegó otra gran oportunidad profesional, gracias al papel de la profesora Minerva McGonagall en Harry Potter y la piedra filosofal (2001) y el resto de la saga mágica, que compaginó con otros filmes como La última primavera (2004), La joven Jane Austen (2007) o El exótico Hotel Marigold, en 2010.

En 2008 le diagnosticaron un cáncer de mama que logró superar, tras lo cual se dedicó más al cine y a la pequeña pantalla, y con el papel de la condesa Violet Crowley en Downton Abbey logró numerosos galardones, entre ellos el Globo de Oro y el del Sindicato de Actores como mejor actriz de televisión.

En estos últimos años, Smith disminuyó su actividad profesional y en octubre de 2023 fue la imagen de una campaña de la marca de ropa española Loewe.