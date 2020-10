Muere María Teresa Martínez, leyenda del teatro guatemalteco

La actriz guatemalteca María Teresa Martínez falleció a los 84 años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Con el dolor de mi corazón, les comunico que mi mamá María Teresa Martínez ha fallecido esta mañana. Aún no tengo datos de velorio. En cuanto los tenga informaré”, fue el mensaje que publicó Gretchech Barnéond, en Facebook.

De inmediato varios usuarios se pronunciaron y se unieron al dolor de la familia. Además, destacaron el legado que dejó María Teresa Martínez

Vida y Obra

De niña, María Teresa vio en su padre, Alberto Martínez, una primera muestra del teatro y, a la vez, fue su puerta de entrada hacia el escenario. “Lo miraba ensayar en la sala de la casa. Desde chiquita lo veía y me llamaba la atención. Mi papá me dio la oportunidad de probar. Me dio mi primer papel a los 7 años. Fue el 16 de marzo de 1944”, relató en una entrevista a Prensa Libre en 2017.

Su primer papel fue de un niño en la obra El Monje Blanco. Ella no sabía leer y su hermano mayor le enseñó los diálogos. “En el Teatro Palace fue donde más trabajé con mi papá. Allí empecé y crecí como actriz. Parte de mí se fue cuando lo botaron”, dijo Martínez en esa oportunidad.

Ella durante su vida artística también ha denunciado las precariedades del teatro.

Su vínculo con el arte nacional

María Teresa Martínez admiró el trabajo de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura y en 2017 interpretó el poema Credo.