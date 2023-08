Muere Ron Cephas Jones de la serie “This is Us” y seguidores recuerdan su emotivo papel

Entre algunos de los trabajos que desempeñó están La Ley y el Orden, Mr. Robot, The Get Down, Luke Cage, Looking For Alaska y Truth Be Told.

En la serie This is us interpretó el papel de William Hill y sus seguidores con la noticia de su muerte lo han recordado en esta interpretación.

El exitoso programa fue un drama creado por Dan Fogelman para NBC y que más tarde llegaría a Star+ y Prime Video en Latinoamérica

En una entrevista en el programa Build Series, en 2017, explicaba que para él esta sería había significado un proceso de sanación emocional, “ha sido un proceso de curación para muchas personas y para mi también…los personajes nos invitan a sentir y muchas veces como humanos reprimimos esas emociones, este programa permite que la gente sienta y hable de ello. Reprimimos miedos y otras cosas que están presentes”.

Revista People recordó que el actor ganó un Emmy como actor invitado en 2018 y otro en 2020. El mismo año, su hija Jasmine , de 34 años, ganó su primer Emmy, lo que convirtió a la pareja en los primeros ganadores de padre e hija en el mismo año.