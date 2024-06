José “Pepo” Toledo Ordóñez se presenta con este nombre en el mundo artístico, recordando la manera cariñosa como le llamó su padre desde que era niño.



Hasta finales de junio los guatemaltecos y extranjeros tienen la oportunidad de visitar una muestra con 167 piezas de su autoría en el Museo Nacional de Arte de Guatemala (Munag), en Antigua Guatemala.



En un recorrido guiado por el artista en esta última muestra nos cuenta más de su desarrollo y de los diversos proyectos en los que se ha involucrado dando vida a distintas facetas creativas.

Encontrará desde los divertidos “Pepoglifos”, que son una manera de representar su propio lenguaje y personajes,incluso uno que cuenta de manera dinámica 500 años de historia de Guatemala, hasta una dinámica interactiva de una escultura que fue presentada como un holograma en honor a Efraín Recinos en el 2014.

"Elegí el ángel particular de Efraín Recinos de la serie Ángeles que hice en su honor. Después de dos años de investigación quedó todo listo para presentar la primera escultura holográfica gigante conocida hasta entonces. La presenté el 9 de diciembre del 2014 en galería de la Fundación G&T Continental en el Centro Histórico capitalino. La Banda Sinfónica Marcial del Servicio de Músicos Militares llegó solo para interpretar el poema sinfónico Así habló Zaratustra”, opus 30, compuesto por Richard Strauss en 1896. Durante los 107 segundos que duró la música las alas se juntaron en el espacio en un diálogo de reflejos para formar el ángel que comenzó a dar vueltas sobre sí mismo, mostrando todos sus ángulos", describió el artista.

Retrospectiva es el nombre de la exposición, que recopila las obras de 25 años a la fecha y apenas un vistazo de su productiva trayectoria.

A la fecha ha presentado más de 60 muestras individuales y 55 esculturas públicas en Alemania, Ginebra, París, La Haya, Amsterdam, Washington D. C., México, Costa Rica y Guatemala, entre otros.



Su propuesta es regresar el arte a la estética, aunada a la verdad y los valores morales.



Sus obras se exhiben en los museos José Luis Cuevas, Diego Rivera, del Automóvil en Puebla, del Chocolate en México, de las Américas OEA en Washington D. C., del Holocausto en Jerusalén, así como en la colección La Sala del Tiempo de Nevada y otras privadas en Francia, Alemania, Suiza, España, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Centroamérica





Pepo Toledo frente a una de sus esculturas más representativas. Su obra ha llegado a diferentes países. Cuenta con un proyecto de ángeles de la paz que representan uno de sus grandes mensajes al mundo. (Foto Prensa Libre: Juan Diego Gon´zález)

¿Cómo se acerca al arte?



Desde niño dibujaba. Durante mi educación primaria hacía caricaturas de mis profesores en el pizarrón del aula. Unos me castigaban y otros me pedían copia. A mi esposa Regina la enamoraba con dibujitos —este año llegaron a sus bodas de oro—.



Cuando mi tío abuelo Mario Monteforte Toledo regresó del exilio (1986) se convirtió en el centro de atención entre los intelectuales y artistas. Ahí conocí a Efraín Recinos, Manolo Gallardo, Marco Augusto Quiroa, Luis Díaz, Ingrid Klussman, Irma Lorenzana de Luján, Magda Eunice Sánchez, Rodolfo Abularach, Elmar Rojas, Erwin Guillermo, Jorge Sarmientos, Arnoldo Ramírez Amaya, Ramón Ávila, Rafael López Miarnau, Guillermo Ramírez y otros artistas. Quería tener un tema de conversación cultural con todos ellos y empecé a estudiar más sobre la historia del arte, visitaba museos y las capitales en este campo como Venecia, París y Nueva York.





Establecimos los jueves culturales; nos reuníamos a almorzar. Pasaba por Recinos al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y daba el santo y seña en la garita: “Vivo lo llevamos, vivo lo traemos”. Nuestros lugares favoritos eran el restaurante La Mezquita, el bar El Portal o el puesto número 24 de la Toyita en el Mercado Central. Aprendí mucho de estas personas, en especial de Monteforte Toledo y de Recinos, con quien entablé una entrañable amistad. Eso duró 20 años. Comencé a pintar los fines de semana en el 2002. Recibí clases de pintura con Lorenzana de Luján. Nunca hice una exposición en esta materia. Para mí era un pasatiempo.



¿Cuáles eran sus juegos de niño?



Éramos siete hermanos y me mantenía leyendo y escuchando música clásica. Me encantaban los carros, así que me fui a estudiar mecánica a Los Ángeles, EE. UU. Mi papá estaba molesto porque quería que fuera ingeniero. En esa época aprendí a lavar, a planchar y en la soledad empecé a escribir poemas haikus. Hay una serie de escultura dedicada a estos textos.



¿Qué edad tenía cuando decidió dedicarse de lleno y de forma profesional?



Cuando decidí hacer escultura fue el 4 de julio del 2010. Tenía 60 años. Aquí la enseñanza es que nunca es tarde para empezar. Cualquiera podría hacer esculturas como yo, incluso mejores. No es difícil, pero sí laborioso. Dios nos da dones y talentos, pero en diferente medida. Cada uno preparándose puede desarrollar técnicas y aplicarse. Siempre he trabajado y soy empresario, no es que me dedicara por completo al arte.



A mi lo que me gusta es la escultura pública. No ando vendiendo esculturas bajo el brazo sino cuando hay eventos especiales, en especial de beneficencia. Creo un concepto y hago algunas piezas al año.





Taurus, 2003. De esta pintura nace su propuesta escultórica con el mismo nombre hechas de acero inoxidable, bronce y latón. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

También ha tenido una gran participación en temas ambientales, ¿cómo ha sido esa experiencia?



Mi papá siempre nos enseñó a devolverle a la patria algo y siempre hacíamos servicio al país.



Mi primer oficio fue la mecánica automotriz y luego estudié economía y esto hizo que mi tesis uniera los dos temas. La gasolina sin plomo era un problema mundial que grandes países ya trabajan y fueron quitando de forma paulatina. Afectaba en la salud y en el ambiente. En 1990 empecé a pelear porque le quitaran el plomo y logramos convencer al Gobierno. Por esos años, también con un grupo de empresarios reconstruimos el Zoológico La Aurora. Escribía columnas al respecto de diferentes temas relacionados con el ambiente, y cada artículo de opinión que escribía me llevaba a investigar, cada tema, como una tesis.

Más del artista



“Pepo Toledo” nació en Guatemala, en 1951. Su pasión por los autos lo indujo a participar en competencias y dedicarse a ellas.



En 1974 se graduó en Tecnología automotriz en la National Schools, de Los Ángeles, California, EE. UU. En 1993 obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad Mariano Gálvez. Fue columnista de Prensa Libre, director de la Asociación de Gerentes de Guatemala y vicepresidente del consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación.



Dirigió la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala y fue presidente del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, entre otros puestos. Se le ha asociado también como defensor de programas ambientales compatibles con la economía.



En 1991 consiguió que Guatemala se convirtiera en el primer país en el mundo en eliminar el plomo de la gasolina. Con auspicio de Pro Eco extendió el programa a toda Centroamérica y Panamá. Fue presidente de Asociación Guatemalteca de Historia Natural, desde donde impulsó la reconstrucción del Zoológico La Aurora. Ha escrito 17 libros, numerosos ensayos y artículos, e impartido conferencias de diversos temas.



En la Fundación Mario Monteforte Toledo editó 23 libros, produjo un largometraje y 11 documentales para resguardar grandes valores de la cultura guatemalteca.



¿Todavía se dedica a la mecánica?

Me gustaba modificar los carros con mis manos y correr con ellos. Ahora, con los diferentes proyectos ya no me da tiempo de hacer todo lo que quisiera.



¿Cómo es su proceso creativo?



Desde mi punto de vista de la creatividad, muchas personas podrían diferir de lo que digo. Creo que la hoja en blanco no existe, un periodista que se sienta frente a la computadora, o el artista que se para frente a un lienzo en blanco no va crear algo de la nada. Solo Dios tiene ese poder.



Nosotros creamos con base en cosas que ya existen y cuando viene el impulso creativo se tiene dos opciones: el reproducir algo que ya existe, el copy paste (copiar y pegar) y el impulso combinatorio, que es tomar elementos de cosas que ya existen y combinarlos en una nueva estructura propia.



También se les puede cambiar el uso. Es como una receta de cocina, que se toman ingredientes que existen y se convierten en mi propia receta. Muchos pensadores también están orientados a esta idea. Pablo Picasso dijo que la calidad de un pintor depende del pasado que lleve adentro. Eso quiere decir que usan elementos que han visto antes.



¿Qué nos limita la creatividad?



El tiempo. Tengo más ideas de las que puedo realizar, están haciendo fila en mi cerebro. Por eso es importante el estar leyendo, visitando exposiciones y otras actividades para que cuando venga el impulso creativo tenga un inventario de recursos más amplios en mi cabeza. No solo de imágenes sino también de conceptos, ideas y conocimientos; por eso hay que viajar y registrar. Sabiendo estos conceptos es muy fácil que cualquiera sea artista. Tomar la decisión, aplicarse y aprender, ese es el camino. Es mi manera de verlo.