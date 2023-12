Música 2023: Taylor Swift, los Stones o Karol G, diez discos que animaron un año tibio

Sería muy difícil entender el último año sin ella. En pleno torbellino de su gira mundial y con ‘Midnights’ (2022) relativamente fresco, el disco más reproducido de la historia de Spotify en su estreno, lanzó la esperada regrabación de su álbum más celebrado, ‘1989’, y batió su propio “récord” de reproducciones.

‘Hackney Diamonds’, de The Rolling Stones

Sin el fallecido Charlie Watts entre sus filas, las tres Satánicas Majestades supervivientes lanzaron con buenas críticas, y junto a amigos como Paul McCartney, Elton John o Lady Gaga, su primer trabajo con canciones de nuevo cuño desde ‘A bigger bang’ (2005)… ¿quizás también el último?

‘Guts’, de Olivia Rodrigo

De la escuela de Swift surgió esta jovencísima intérprete y compositora que con su segundo trabajo y canciones comerciales pero con pulso vital propio, como ‘Vampire’ o ‘bad idea, right?’, confirmó las expectativas puestas en ella cuando en 2022 recibió el Grammy a “mejor nuevo artista”.

‘Javaline’, de Sufjan Stevens

En medio de la vorágine actual de lanzamientos, uno de los pocos trabajos que logró que el mundo se parase a escuchar fue este puente entre la oda romántica y la elegía que el llamado “niño bonito” del “indie” mundial dedicó a su pareja, fallecida este mismo año.

‘Desire, I Want To Turn Into You’, de Caroline Polachek

A sus 37 años y tras años de colaborar y escribir para figuras de primera línea en la sombra, esta estadounidense por fin explotó como solista con una bomba refrescante de pop alternativo y electrónica a partir de una admiración sincera por múltiples referencias de los 80 y los 90 del siglo pasado, que van de Kate Bush a Madonna, pasando por Björk.

‘That! Feels Good!’, de Jessie Ware

Sobre todo lo bueno que ya contenía el previo ‘What’s Your Pleasure?’ (2020), en este nuevo desembarco en la pista de baile la británica de inconfundible timbre incorpora al productor Stuart Price (‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa o ‘Confessions On The Dance Floor’ de Madonna) para hacer de sus canciones creaciones todavía más brillantes y de mayor pegada.

‘The Ballad of Darren’, de Blur

Otro gran retorno a la música fue el primer largo de la banda británica desde 2015. A Damon Albarn ya se le había visto especialmente inspirado este año en ‘Cracker Island’ de Gorillaz y aquí, junto a sus compañeros, subió aún más el listón combinando un nuevo toque melancólico y nostálgico con cortes “para sacudir la cabeza” como “The Narcissist”.

‘Mañana será bonito’, de Karol G

Con canciones como ‘TQG’ y en su curva de creatividad aún ascendente, la colombiana no decepcionó con este trabajo, el primero de una mujer desde ‘Bruja’ (2013) de Mala Rodríguez que se hacía con el Latin Grammy a mejor disco de música urbana y que todavía le proporcionó el gramófono dorado de estos galardones al álbum del año.

‘Donde quiero estar’, de Quevedo

Lo de este madrileño criado en Canarias fue llegar, conectar como portavoz de una nueva generación mientras algunos aún se preguntan por qué y arrasar con un debut de música urbana con influjo latino, que rompió registros en Spotify tras su estreno y que lo ha aupado a la posición de artista más escuchado en España en 2023, sin mencionar el éxito de su gira.

‘Ultrabelleza’, de María José Llergo

Lo que menciona su título es lo que proporcionan las canciones del segundo LP de la artista española, uno de los más ambiciosos a la vez en su búsqueda para, a partir de un discurso orgulloso de clase y a favor de la diversidad social y emocional, conjugar su manera de entender el cante con la electrónica sutil y hasta bases de hip hop. Una preciosidad.