El famoso reguetonero colombiano Maluma ha publicado en sus redes el proceso del embarazo de su esposa Susana Guzmán y el nacimiento de su primera hija, París.

Él dio la noticia en un concierto a finales de 2023. Apenas, el 8 de marzo de 2024 publicó la habitación de la niña y una foto emotiva de la pareja en donde expresaba que faltaban pocos días para conocer a la nueva integrante de la familia.

Durante el proceso ha compartido en sus redes sociales fotos del proceso del embarazo, actividades a las que han ido juntos con su pareja y también medios internacionales han destacado que la espera de la niña ha significado muchas razones para "seguir soñando" .

Incluso publicó cuál era la canción favorita de la niña, Bling bling, de Maluma, Grupo Marca Registrada, Octavio Cuadras, la cual asegura que cada vez que la escuchaba se movía.

¿Nació su hija?

Este sábado en la página de El Gordo y la Flaca publicaron que se había confirmado el nacimiento de la niña.

En redes sociales también ha trascendido que la abogada colombiana Angélica Monsalve Gaviria no ha podído ver a su nieto debido al nacimiento de la hija cantante. "No he podido ver a mi nieto Piero quien nació en la @clinicarosario en Medellín, sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de @maluma en esa clínica. En este país la ley 100 (derecho constitucional a la salud) aplica de diferentes formas de acuerdo al estrato y al dinero que posees. La seguridad privada de Maluma, quien debería de dar ejemplo, es la causa de que hoy algunas madres y abuelas como yo, se les cercené el derecho de ver a sus hijos y nietos, porque prima el derecho de un famoso o de un rico. Las instituciones de salud al servicio de los multimillonarios, en detrimento de los demás ciudadanos que se ganan el pan de cada día", expresó en sus redes.

Por ahora, el artista y su novia todavía no han dicho nada al respecto del nacimiento.