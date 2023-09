“Nadie va a poder conmigo”: el enigmático mensaje de Piqué horas después de la presentación de Shakira en los MTV VMAs

De acuerdo a la prensa española, el amorío entre ambos comenzó cuando Piqué le habría sido infiel a Shakira, supuesto engaño que desató polémica alrededor del mundo.

Luego de ser el blanco principal de críticas durante los últimos meses, el ex futbolista español sorprendió a propios y extraños enviando un enigmático mensaje por sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, Gerard Piqué publicó un misterioso y breve mensaje que inmediatamente generó un sinfín de especulaciones.

“A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo”, aseguró el dueño de Kosmos.

Esta publicación se dio tan solo horas después de la icónica presentación de Shakira en la gala de los MTV Video Music Awards (VMAs).

Durante este show en vivo, la cantante colombiana sorprendió a los presentes con una mezcla de sus mejores éxitos, incluida la canción que le dedicó a Piqué después de su presunta infidelidad: la BZRP Music Sessions #53.

Por este motivo, se comenzó a especular en redes sociales que el enigmático mensaje en la cuenta de X de Gerard Piqué tiene relación directa con las acciones de su ahora ex pareja.

~ Watch Shakira performing a medley of her hits at the #VMA as a celebration of her Video Vanguard Award!

~ Mira la presentación de Shakira en los #VMAs como celebración del premio Vanguard que recibió hoy! pic.twitter.com/SuNIjoxfhQ

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 13, 2023