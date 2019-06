Nebaj: la nueva película de Kenneth Müller llega a las salas de cine

(Foto Prensa Libre: Kenneth Müller)

Nebaj, la nueva producción de Kenneth Müller, llega hoy a las salas de cine en Guatemala. El filme, que fue escrito y dirigido por el cineasta guatemalteco, cuenta la historia de Tomás Guzaro, un joven Ixil que en la década de los ochenta migra junto a más de doscientas personas, en medio del conflicto armado interno, controladas por la guerrilla en manos del ejército.

La historia es una adaptación del libro “Escaping the Fire: How an Ixil Mayan Pastor Led His People Out of a Holocaust During the Guatemalan Civil War” –Escapando del fuego: cómo un pastor maya Ixil lideró a su pueblo para escapar del holocausto en Guatemala-, publicado en el 2010 por Terry Jacob McComb. La obra explica que este éxodo fue uno de los factores que causaron que los guerrilleros perdieran el control de esa zona.

Kenneth Müller, en una entrevista que ofreció a Prensa Libre hace un tiempo, comentó que este libro le impresionó y, sobre todo, conocer a Tomás, quien todavía vive. “Lo considero similar a la historia que ocurrió con La lista de Schindler y necesitaba salir a luz”, expresa. Oskar Schindler fue un alemán importante en el mundo de los negocios que rescataba judíos del control nazi durante la Segunda Guerra Mundial (SGM).

A continuación, el tráiler oficial de Nebaj:

La película llevó cerca de un mes de filmación. En esta participan personalidades del mundo cinematográfico como Saúl Lizaso, Ana Serradilla, David Medel, Diego Alfonso y Fernando Cuautle, protagonista de la película. Ale Mendoza también estará en su faceta de actor.

Müller comenta que en esta es la producción más grande que ha tenido y han participado más de 700 personas. Sobre las diferentes críticas que ha recibido de sus proyectos expresa: “si no te critican la película, es que no funciona”, además de aclarar que este es un proyecto ambicioso.

