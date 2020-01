Película guatemalteca Nebaj es premiada en República Dominicana

El director y productor guatemalteco Kenneth Müller y el argentino miembro del reparto del filme "Nebaj" Saúl Lizaso, posan este viernes durante el Festival Cana Dorada, en Punta Cana (República Dominicana). La película "Nebaj", del cineasta guatemalteco Kenneth Müller, se proyecta hoy en el Festival Internacional de Cana Dorada, en República Dominicana (Foto Prensa Libre: EFE/ María Montecelos)

La producción premiada cuenta la historia de Tomás Guzaro (Fernando Cuautle), un joven aldeano ixil que en la década de los ochenta, en medio del conflicto armado entre la guerrilla y el Ejército de Guatemala, consiguió rescatar a más 250 personas e impedir su muerte por el hecho de tener creencias diferentes.

El productor Kenneth Müller compartió en sus redes sociales que la cinta fue reconocida el pasado viernes durante el Festival Internacional de Cana Dorada, en República Dominicana. Mejor película latina del año y actor revelación para Cuautle.

El certamen Cana Dorada International Film Festival, que se celebra en Punta Cana (este dominicano) del 16 al 20 de enero, nace con la vocación de tender puentes entre la industria del entretenimiento latinoamericana y de Hollywood.

Y que nos llevamos 2 premios🙏🏻 Mejor película latina del año y Fernando Cuautle actor revelación! 🙆🏻‍♂️. Gran noche ! pic.twitter.com/oBW9N3nBuJ — Kenneth Müller (@kennethmullerg) January 18, 2020

La historia, basada en hechos reales, es una adaptación del libro Escaping the Fire: How an Ixil Mayan Pastor Led His People Out of a Holocaust During the Guatemalan Civil War —Escapando del fuego: cómo un pastor maya ixil lideró a su pueblo para escapar del holocausto en Guatemala—, publicado en el 2010 por Terry Jacob McComb.

Durante la producción, Müller tuvo ocasión de entablar amistad con Guzaro, protagonista real de la historia, quien agradeció el trabajo cinematográfico que le permitió contar su historia 36 años después.

“Hacer una película en Guatemala en situaciones normales es un milagro. Pero a mis 34 años te puedo decir que han pasado tres milagros, hemos hecho tres películas y dos de ellas se han distribuido mundialmente”, dijo.

De hecho, sus cintas anteriores, 12 segundos y Septiembre son las primeras de la nación centroamericana que se distribuyen internacionalmente.

El actor argentino Saúl Lizaso afirmó que la historia que cuenta Nejab “es otro punto de vista de una realidad” y agregó que “en estos conflictos te la cuentan de los dos lados, cada parte responsabiliza a la otra y uno nunca se entera de la verdad”, añadió.

Para interpretar a Guzaro, el mexicano Cuautle viajó a Guatemala unas semanas antes del rodaje para imbuirse en la historia

Producción

La película Nebaj llevó cerca de un mes de filmación. En esta participan personalidades como Saúl Lizaso, Ana Serradilla, David Medel, Diego Alfonso y Fernando Cuautle. Ale Mendoza también se presenta en su faceta de actor.

En junio del 2019, Keneth Müller dijo en entrevista a Prensa Libre sobre las críticas que ha recibido: “si no te critican la película, es que no funciona”.

