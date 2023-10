“Necesito concentrarme en mi salud”: rapero Drake anuncia pausa en su carrera el mismo día que lanza su nuevo disco

El rapero canadiense Drake anunció el pasado viernes 6 de octubre que se tomará un descanso de “un año o más” en su carrera musical para “concentrarse” en su salud, citando “problemas estomacales”.

“Probablemente no haré música por un tiempo, seré honesto”, explicó el artista en su programa de radio Table For One, y agregó: “Necesito concentrarme en mi salud y recuperarme”.