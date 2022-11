Entrevista a Nelson Carreras: “estoy en el camino en el que quiero estar y cumpliendo mi sueño”

Ahora el intérprete, quien asegura haber dado un “buen primer paso”, está convencido de querer expandirse en la industria musical, con el objetivo de conectar con muchas otras personas.

Carreras también habla de sus inicios en la música, la nueva experiencia que supone la elaboración de su primera canción, sus influencias, sus planes a futuro y cómo la música ha sido su fiel acompañante a lo largo de su vida.

¿Cuál fue ese momento específico en que te involucraste de lleno en la música?

Siento que hubo dos momentos claves en mi vida. Yo me recuerdo muy bien una imagen que tengo yo de mi hermana que estaba cantando en la sala de mi casa, y se encontraban mi mamá y mi abuela.

Mi hermana me pidió que cantara con ella, en ese momento tendría unos ocho años. Cuando canté me di cuenta de que podía hacerlo fácilmente, igual mi mamá y mi abuela se sorprendieron de que cantara bien.

Luego, a los dos años, iba con una amiga al coro del colegio, y me preguntó si quería unirme. Al principio dije que no porque me parecía aburrido, pero al final mi amiga me acabó convenciendo.

Rápidamente en el coro me colocaron de solista y me sorprendí mucho de lo que había progresado. Fue ahí en donde me dije que quería meterme de lleno en la música y aprender más de ese mundo.

Antes de tu paso por La Academia y al lanzamiento de tu primer sencillo ¿Qué hacías para involucrarte en la música?

Yo trabajé cuatro años y medio para una agencia artística y lo que hacía era que me vestía de diferentes personajes y cantaba, bailaba y animaba eventos como cumpleaños, obras de teatro, teatro musical. Todo eso era enfocado en los niños.

En esa etapa siento que desarrollé mucho el carisma y la soltura que tengo con la gente.

¿Cómo te inspiraste en la letra de tu canción Eres mi Ángel?

El origen de la canción fue en mi época de la adolescencia, en esa época donde uno inevitablemente se enamora.

Me metí a la lavandería de mi casa, que era un espacio donde no hubiera mucho ruido y me puse a componer.

Yo lo que hacía era que formaba una progresión de acordes que sintiera que sonara muy bien y luego comencé con la letra.

Yo siempre medito antes de componer, así que en ese momento cerré mis ojos, me conecté conmigo mismo y así todo empezó a fluir de una manera más fácil.

Es por eso por lo que la canción tiene esos tintes angelicales, debido a la calma de ese momento que tuve antes de empezar a componer.

¿Cómo fue tu experiencia al momento de grabar tanto la canción como el video musical?

Fue toda una locura. Realmente La Academia significó un cambio drástico en mi vida. Estás tres meses sin redes, contactos, ni nada parecido. Y cuando sales de ahí, tu vida ya dio un cambio radical.

De alguna manera tienes que adaptarte al mercado, entonces yo sentía de alguna manera esa presión de “¡Tengo que sacar mi sencillo!”, “¡Tengo que hacer un video!” “Todos los demás lo están haciendo, así que yo también debo hacerlo”.

Aunque uno no quiera, siempre es bombardeado por ese tipo de ideas.

Con respecto a la producción musical decidimos tomar un tiempo más prudente para hacerlo. Pero con el video musical, se grabó en tiempo récord, en una semana y media nos tardamos en conseguir a todo el mundo, a hablar con la gente, buscar locaciones, la preproducción, etc. La verdad fue una locura…pero una locura muy bonita.

¿Cómo fue la experiencia al momento de estar en el estudio de grabación?

Me sentí encantado. Yo soy alguien que soy muy celoso con mis composiciones, y tengo siempre una idea específica de lo que me gustaría que fuera una canción.

Yo no había escuchado nada de la canción, ni un preview ni algo parecido. Cuando me pongo los audífonos y escucho la canción por primera vez quedé fascinado, porque era justo lo que yo quería.

Jorge Romano quien fue director artístico de La Academia me apoyó bastante con los arreglos vocales y eso hizo que todo fluyera muy bien en la canción.

Con relación a la temática del video ¿Fue inspiración tuya o tuviste apoyo de tu equipo?

Hubo mucho apoyo, realmente hubo muchas mentes trabajando en el video. Yo si tenía como una idea principal, pero me ayudaron a no hacerla tan literal y aportaron buenas iniciativas.

La canción me daba a imaginar mucho en el elemento del agua, entonces yo pensaba para la canción “Quiero que todo sea como el agua…pero en la tierra”

Había muchas personas talentosas y que amaban lo que hacían quienes me ayudaron en esta canción. Por ejemplo en la dirección del video estuvieron grandes amigas mías que se llaman Paola y Anaidé Gómez y en la dirección de vestuario estaba Mauricio Armas.

El video se llevó a cabo en las ruinas de La Recolección, en Antigua Guatemala y también en una casa que, afortunadamente nos rentaron también en Antigua.

¿Te influenciaste en algún artista en la elaboración de la canción?

Para la referencia de producción musical utilizamos a una artista noruega que a mí me gusta mucho que se llama Aurora.

La verdad es que, todo el estilo de sus videos, de su música y los mensajes que transmite me gustan bastante porque es una artista que no solo hace su música porque sí, sino que todos los elementos tienen un propósito.

Agarré mucho de su concepto, así como referencias musicales de muchos otros lugares como el género pop para el sonido del bajo, para que así se adaptara a los tiempos recientes.

¿Cuáles son tus influencias musicales?

La verdad que a mí me inspira mucho Yuridia, es mi artista y cantante favorita, siempre lo digo cuando puedo.

También tomé mucha inspiración de artistas como Carla Morrison, sobre todo de su último disco porque ese estilo iba de la mano con lo que yo quería hacer.

¿Tuviste temor momentos antes de lanzar tu sencillo? ¿Te preocupaba lo que pensara la gente?

No, la verdad no me importaba pensar lo que dijera la gente de mi trabajo o de que si mi canción iba a salir bien o mal porque era algo que a mí me satisfacía como artista, al igual que las personas que trabajaron conmigo.

Sin embargo, tenía muchos nervios porque era la primera vez en la que me enfrentaba a esta experiencia de sacar un sencillo, y honestamente es parecido a tener un hijo, porque uno está involucrado en todo el proceso de creación y quiere que salga bien.

Antes de las transmisiones en vivo en mis redes siempre estaba súper nervioso, cuando iba a lanzarse la canción había una cuenta regresiva en las plataformas que me ponía muy nervioso. Lo peor es de que yo mismo puse esa cuenta regresiva.

¿Cómo te sentiste al ver la reacción positiva de las personas hacia tu canción?

Es muy extraño, ni siquiera sé cómo me siento en estos momentos, porque en el momento en que salió el sencillo, nos dijeron que estábamos en el top 4 de iTunes de México y en número uno en Guatemala, Honduras e incluso en Nicaragua.

También fuimos número cinco en tendencias de videos musicales en Guatemala. Entonces es un momento que no me lo creo y me pregunto ¿De verdad está pasando esto?

Por más que haya sucedido todo todavía no lo logro procesar todavía. Lo que sí sé es que estoy en el camino que quiero estar y que estoy cumpliendo el sueño que quiero cumplir. Es el primer escalón.

Luego de este primer paso ¿Qué sigue para el futuro de Nelson Carreras?

Lo que viene después es mantener la calidad que he presentado en mi primer sencillo. AL menos yo considero que la calidad estuvo bastante alta y no me quiero alejar de eso.

Pero también quiero probar muchas cosas. Siento que ser camaleónico es algo que me gusta hacer a mí, y probar muchos géneros sin perder mi esencia va a ser primordial.

Ya quiero planear mi siguiente sencillo para que no pase mucho tiempo y porque realmente quiero que la gente conozca mi arte.

¿Qué le dirías a esa persona que está empezando en el mundo de la música y que quiere cumplir su sueño luego de ver tu historia de éxito?

Yo creo que todos podemos, y lo digo porque yo también fui esa persona soñadora. La diferencia es que creo que a veces nos quedamos solo en sueños y hay que convertir esos sueños en metas.

Yo eso les recomendaría a las personas, que tracen objetivos para que puedan llegar a las metas que se plantean.

Muchas veces nos cansamos, nos desilusionamos, vemos las opiniones negativas de la gente y desgraciadamente como seres humanos nos fijamos en ese lado negativo.

Pero creo que lo más importante si lo que uno quiere es ser exitoso es ser uno mismo. Si finges ser alguien más, podrás ser exitoso un tiempo, pero después va a caer la cortina de humo.