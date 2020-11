Netflix actualiza su catálogo y agrega estas películas que no puedes dejar pasar

Netflix agregó varias películas a su catálogo. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Netflix continúa agregando el mejor contenido a su catálogo. Además de sus propuestas originales, provenientes de todas partes del mundo, la compañía ha logrado reunir increíbles producciones, entre ellas películas que se han convertido en clásicos de la cinematografía moderna.

Aunque Netflix nos ha mantenido al tanto de la mayoría de sus estrenos, es posible que debido a la cantidad de ellos que llegan cada semana, perdamos el hilo de lo que ya está disponible.

Por tal motivo, hemos reunido algunas de las cintas más populares que han llegado durante las últimas semanas al catálogo. Desde importantes sagas cinematográficas ganadoras del Óscar, o simplemente películas que se ganaron la aceptación general de los espectadores, todas y cada una de ellas te esperan para un gran maratón.

Matrix

La trilogía de esta saga llegó recientemente al catálogo de Netflix. Las tres cintas del universo consagrado por el actor Keanu Reeves en el papel de Neo, nos trae una trama donde el mundo es una simulación creada con maliciosas intenciones por parte de la inteligencia artificial. The Matrix, The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions son de los estrenos más recientes de la compañía.

El aviador

La relación entre el actor Leonardo DiCaprio y el director Martin Scorsese han traído a la pantalla grandes colaboraciones, siendo una de ellas El aviador. En la cinta, DiCaprio interpreta a un adinerado industrialista llamado Howard Hughes quien ganó fama en los años treinta por ser un productor cinematográfico, diseñador de aviones y piloto.

Rocky, la saga completa

Las películas que consagraron la carrera actoral de Sylvester Stallone están presentes en Netflix. Recientemente la compañía anunció que todo el universo de la historia del luchador de box Rocky Balboa formaría parte de su catálogo. Las ocho películas ya se encuentran disponibles, entre ellas, las últimas dos: Creed: Corazón de campeón y Creed II: defendiendo el legado.

Batman: el caballero de la noche

Hace unas semanas llegó la película ‘Batman: el caballero de la noche’ para completar la trilogía dirigida por Christopher Nolan. Esta cinta en particular se ha convertido en un ícono de la cultura pop por la brillante actuación que regaló Heath Ledger antes de su muerte, y que lo hizo acreedor a varios premios, entre ellos un Óscar como Mejor Actor de Reparto por su interpretación del villano de Ciudad Gótica, Joker.

It

La renovada versión del clásico cinematográfico basado en la terrorífica historia de Stephen King llegó a Netflix antes de las celebraciones de Halloween. La película de terror dirigida por Andrés Muschietti está lista para traerte varios sustos con su personaje central, un payaso asesino que busca saciarse de sangre infantil.

Blade Runner 2049

La ciencia ficción se hace presente con la cinta del 2017. Blade Runner 2049, se convierte en la continuación de la cinta de 1982, en la trama situada en el futuro; se observa un panorama en donde la sociedad está conformada por humanos creados a partir de la bioingeniería, llamados “replicantes”.

El personaje de Ryan Gosling, Agente K. K., buscará al replicante Rica Dechard desaparecido años atrás debido a que se cree que él tendría la clave para salvar a la sociedad del caos en la que se encuentra.

Dunkerque

El cine de Christopher Nolan es sin duda sinónimo de calidad. Este argumento ha llevado a Netflix a reunir algunas de sus cintas como ‘Dunkerque’, la cual está basada en un hecho real de la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán avanza hacia Francia, atrapando a las tropas aliadas en las playas de Dunkerque. La cinta muestra el despliegue que puso a salvo a más de tres mil soldados franceses, británicos, belgas y holandeses.

Un lugar en el silencio

Una cinta que estremece a quien la ve, es sin duda Un lugar en el silencio. La trama sigue a una familia, sobreviviente del asedio por parte de criaturas misteriosas con un sentido auditivo extraordinario, y que han atentado contra la humanidad. Los miembros hacen lo imposible para no despertar sonidos agudos que atraigan a estos seres, ya que de hacerlo su vida está en riesgo.

Lucy

Protagonizada por Scarlett Johansson, la cinta fue una de las más taquilleras del año de su estreno. Ahora disponible en Netflix, la trama ofrece la historia de una mujer estadounidense que es engañada por su pareja para transportar una nueva droga sintética en su cuerpo. La mujer no esperaba que esta droga le otorgase superpoderes.

12 horas para sobrevivir

La continuación de la saga distópica de terror ahora disponible en el catálogo de Netflix. la franquicia continúo su camino con la llegada de esta película que sigue la misma trama donde los habitantes de los Estados Unidos se unen a una violenta noche del caos sancionada por el gobierno. Un hombre que intenta vengar la muerte de su hijo termina en la búsqueda de proteger a unos desconocidos de unos violentos asaltantes.

